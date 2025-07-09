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中國信託產險「車險e指保」 5分鐘完成車險保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

數位服務再升級，一機搞定車險保障！中國信託產險推出國內車險數位要保服務「車險e指保」，導入AI數位辨識工具及個資防護機制，保戶及業務員透過手機或行動裝置，5分鐘即可完成車險報價及線上繳費，打造無時空限制的互聯場景，提供24小時全年無休的數位友善服務。

中國信託產險「車險e指保」的設計主軸結合了AI新科技及OCR（Optical Character Recognition）數位辨識工具，保戶可透過手機或行動裝置將證件拍照上傳，經數位辨識擷取要保資料，省下打字輸入時間，避免資料誤植，快速提供要保資料；業務員再針對保戶保障需求提供專業建議，由系統自動產出最適合的要保方案，保戶確認回覆就完成投保手續，將原本得花1至2天取得保戶證件、資料輸入及確認要保資訊等步驟，大幅縮短至5分鐘完成，投保效率提高數百倍以上，解決雙向耗時費工、繁瑣投保流程的痛點。

「車險e指保」具有方便、快速、安全、準確四大特色，縮短投保流程並提供包括網銀匯款、線上信用卡繳費等多元數位支付工具，手機上就能輕鬆完成所有流程，名符其實一機搞定。此外，中國信託產險更貼心建置個資防護措施，由系統辨識要保資料，過程中不留存任何影像圖檔，讓保戶安心提供個人資料，且投保完成手機即可下載電子保單，不僅快速便利，更落實永續環保理念。

依交通部及保險事業發展中心調查統計，至114年5月底領牌登記車輛數達2,300萬，逾六成車主同時投保任意汽車保險，且多數車主皆透過保險業務員規劃保險方案與投保服務，因應龐大的車險需求市場，中國信託產險全面提升數位服務，「車險e指保」頂標服務將是一系列數位服務的起點，未來將持續投入資源開發全新數位系統，優化服務效率，提供保戶一條龍全方位保障體驗。

中國信託 保險 產險

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