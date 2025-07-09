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關稅陰影籠罩亞洲…新台幣隨亞幣走貶 收29.15元寫逾1週低點

中央社／ 台北9日電
川普關稅陰影籠罩亞洲，新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在29.15元，貶值8.2分，匯價連4跌，寫下逾1週低點，不過交投量能略為放大，台北及元太外匯市場總成交金額15.395億美元。新台幣示意圖。圖／AI生成
川普關稅陰影籠罩亞洲，新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在29.15元，貶值8.2分，匯價連4跌，寫下逾1週低點，不過交投量能略為放大，台北及元太外匯市場總成交金額15.395億美元。新台幣示意圖。圖／AI生成

川普關稅陰影籠罩亞洲，新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在29.15元，貶值8.2分，匯價連4跌，寫下逾1週低點，不過交投量能略為放大，台北及元太外匯市場總成交金額15.395億美元。

美國總統川普7日公布包含日韓等14國關稅信函後，他表示，將於美東時間9日上午發布至少7國相關的貿易訊息，下午還會公布更多國家的相關訊息；此外，川普並預告半導體關稅即將出爐，加深投資人的擔憂。

由於川普首波關稅稅率以亞洲國家為主，加上經濟不確定性推升美元指數反彈，央行統計，美元指數今天勁揚0.38%，亞幣齊聲喊貶，越南盾微跌0.06%，人民幣貶值0.14%，新台幣下跌0.28%，新加坡幣貶0.35%，日圓及韓元跌勢較重，分別貶值0.56%及0.69%。

新台幣兌美元今天開盤價為29.09元，出口商眼見匯價貶回29元，拋匯量能湧現，盤中最高為29.066元，但是台灣對等關稅稅率未定，部分外資先行回防，將資金撤出，令貶幅稍稍擴大，終場收在最低29.15元。

外匯交易員表示，市場靜待台灣對等關稅稅率翻牌，加上川普宣稱晶片關稅很快出爐，投資人不敢輕舉妄動，外資持續匯出；此外，央行上週喊出找保管銀行喝咖啡，針對素行不良者，不排除祭出「T+1」規定，雖然明確訊息尚未出爐，但已達到警示作用。

不過外匯交易員也說，從川普先前說詞可看出，對等關稅稅率還有轉寰餘地，日韓股市甚至有上漲，或許也反映關稅利空鈍化，短線新台幣可能先於29元偏弱震盪，下一步則待關稅措施明朗化，才會有較明確的方向性。

外匯市場 川普 新台幣 關稅

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