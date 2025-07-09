快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

信託制度助攻退休準備 產官學攜手探討資產管理創新應用

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣將於114年正式邁入超高齡社會，為回應高齡化少子化趨勢所帶來的退休資產管理挑戰，金管會9日委託信託公會於張榮發國際會議中心舉辦「運用信託強化退休資產研討會」，集結產官學界專家學者，共同探討信託制度在退休資產準備上的多元應用與發展。現場吸引眾多金融機構與民眾參與，互動熱烈。

金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋致詞指出，進入超高齡社會後，退休金準備成為重要課題。金管會已於113年底發布「信託業務發展策略藍圖」，推動如「員工福利信託」、「退休信託帳戶可攜整合」等制度，協助民眾累積並安全管理退休資產，降低長壽風險帶來的經濟壓力。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託制度具備財產獨立、資產配置、專款專用與結合長照等優勢，是整合各類退休資產與工具的關鍵平台。公會將持續推動涵蓋人生不同階段的信託應用，打造更有韌性的退休安全網。

研討會中亦安排多場專題演講，包括退休基金協會理事長巫慧燕解析「三大退休自由指標」，教育部私校退撫會賴俊男執行秘書分享「私校退撫結合安養信託」模式，第一銀行也介紹「可攜式信託帳戶」創新應用，提供更具彈性與整合力的退休理財工具。最後由信託公會主持綜合座談，與與會者進行深度交流。

少子化 退休金 金管會 高齡化

延伸閱讀

響應亞資中心政策 安聯投信將在台發行集團全球首檔主動式 ETF

安聯主動式ETF 申請掛牌

凱基證券全面完成跨境集保保管 海外資產管理升級

凱基壽瞄準高資產財管市場

相關新聞

震撼！國泰世華總經理李偉正 將轉調集團內其他職務

國泰金控（2882）9日代子公司國泰世華銀行公告總經理李偉正將於7月17日起辭任，未來將續任國泰世華常務董事，並擔任集團...

台幣連四貶收29.150！外資大匯出成交量15.39億美元 匯銀人士曝關鍵

台幣匯價今日以29.15元、貶值8.2分，「連四貶」作收，貶幅0.28%；觀察成交量，台北外匯經紀公司成交量為11.0...

關稅陰影籠罩亞洲…新台幣隨亞幣走貶 收29.15元寫逾1週低點

川普關稅陰影籠罩亞洲，新台幣兌美元今天隨亞幣走弱，收盤收在29.15元，貶值8.2分，匯價連4跌，寫下逾1週低點，不過交...

中國信託產險「車險e指保」 5分鐘完成車險保障

數位服務再升級，一機搞定車險保障！中國信託產險推出國內車險數位要保服務「車險e指保」，導入AI數位辨識工具及個資防護機制...

新台幣貶8.2分 收29.15元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.15元，貶8.2分，成交金額11.07億美元

國泰金2024年永續投融資3757億年成長13% 國壽包辦2200億

國泰金控總經理李長庚今日指出，國泰金集團去年的永續投融資高達3757億，成長13%；對此國壽總經理劉上旗指出，國壽這裡的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。