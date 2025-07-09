信託制度助攻退休準備 產官學攜手探討資產管理創新應用

台灣將於114年正式邁入超高齡社會，為回應高齡化與少子化趨勢所帶來的退休資產管理挑戰，金管會9日委託信託公會於張榮發國際會議中心舉辦「運用信託強化退休資產研討會」，集結產官學界專家學者，共同探討信託制度在退休資產準備上的多元應用與發展。現場吸引眾多金融機構與民眾參與，互動熱烈。

金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋致詞指出，進入超高齡社會後，退休金準備成為重要課題。金管會已於113年底發布「信託業務發展策略藍圖」，推動如「員工福利信託」、「退休信託帳戶可攜整合」等制度，協助民眾累積並安全管理退休資產，降低長壽風險帶來的經濟壓力。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託制度具備財產獨立、資產配置、專款專用與結合長照等優勢，是整合各類退休資產與工具的關鍵平台。公會將持續推動涵蓋人生不同階段的信託應用，打造更有韌性的退休安全網。

研討會中亦安排多場專題演講，包括退休基金協會理事長巫慧燕解析「三大退休自由指標」，教育部私校退撫會賴俊男執行秘書分享「私校退撫結合安養信託」模式，第一銀行也介紹「可攜式信託帳戶」創新應用，提供更具彈性與整合力的退休理財工具。最後由信託公會主持綜合座談，與與會者進行深度交流。