聽新聞
0:00 / 0:00
台幣連四貶收29.150！外資大匯出成交量15.39億美元 匯銀人士曝關鍵
台幣匯價今日以29.15元、貶值8.2分，「連四貶」作收，貶幅0.28%；觀察成交量，台北外匯經紀公司成交量為11.07億美元，若合計元太匯經紀公司成交量4.32億美元，總成交量15.39億美元。
對於台幣連四貶，匯銀人士指出，主要美元指數再度走強，所以帶動亞幣貶值，而美元指數走強，也和貿易戰有關，川普現在聲稱關稅稅率最終決定的時點延後至8月，市場不確定性再強，亦使美元一度弱化的「避險特性」又再度顯現。此外，央行對外資買賣台股的T+1制度，也促外資大量匯出，因此儘管今日台股終場以漲164.74點作收，但台幣匯率仍繼續貶值。
而今日也見出口商繼續在台幣匯價重新回到29.1元之際大舉拋匯，匯銀人士指出，主要以受限於每日1千萬美元額度的大型科技廠商為拋匯主力，同時認為台幣匯率在關稅貿易戰的壓力之下，近期應仍呈貶值，因此現在出口商應該不用心急趕著賣，稍微可喘口氣慢慢賣。若以最新的NDF報價觀察，約當匯率包括1個月為28.905，六個月27.935，一年為27.130，的確已略走貶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言