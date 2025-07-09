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台幣連四貶收29.150！外資大匯出成交量15.39億美元 匯銀人士曝關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣匯價連四貶，收29.15元，外資大舉匯出成交量達15.39億美元。（路透）
台幣匯價連四貶，收29.15元，外資大舉匯出成交量達15.39億美元。（路透）

台幣匯價今日以29.15元、貶值8.2分，「連四貶」作收，貶幅0.28%；觀察成交量，台北外匯經紀公司成交量為11.07億美元，若合計元太匯經紀公司成交量4.32億美元，總成交量15.39億美元。

對於台幣連四貶，匯銀人士指出，主要美元指數再度走強，所以帶動亞幣貶值，而美元指數走強，也和貿易戰有關，川普現在聲稱關稅稅率最終決定的時點延後至8月，市場不確定性再強，亦使美元一度弱化的「避險特性」又再度顯現。此外，央行對外資買賣台股的T+1制度，也促外資大量匯出，因此儘管今日台股終場以漲164.74點作收，但台幣匯率仍繼續貶值。

而今日也見出口商繼續在台幣匯價重新回到29.1元之際大舉拋匯，匯銀人士指出，主要以受限於每日1千萬美元額度的大型科技廠商為拋匯主力，同時認為台幣匯率在關稅貿易戰的壓力之下，近期應仍呈貶值，因此現在出口商應該不用心急趕著賣，稍微可喘口氣慢慢賣。若以最新的NDF報價觀察，約當匯率包括1個月為28.905，六個月27.935，一年為27.130，的確已略走貶。

匯價 匯銀 台幣匯率 拋匯 貿易戰

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