國泰金2024年永續投融資3757億年成長13% 國壽包辦2200億

國泰金控總經理李長庚今日指出，國泰金集團去年的永續投融資高達3757億，成長13%；對此國壽總經理劉上旗指出，國壽這裡的永續投資有2200多億，其中風電產業投資目前一個投資就200、300億，所占比重很高，亦快速提升低碳投資的比重，整體來看，目前在股票、債券、不動產的低碳投資各占2200億的三分之一。

劉上旗指出，對投資標的會要求其營收的碳排占比降低，包括對海外不動產也是如此。國泰人壽在2014年8月斥資150多億買進英國倫敦的Woolgate Exchange商辦大樓，劉上旗指出，該大樓在前2年已特別暫不出租，而是專門作和節能淨零設施相關的整修，現在即將再重新招租，他並透露，英國交易所已對承租此大樓表達興趣，這也將使國壽在2025年低碳投資不動產可到達三分之一。

對於國泰人壽的綠房東hub計畫，劉上旗指出，國泰的HUB大樓第一棟在松江大樓，第二家會在豐原大樓，高雄中正大樓也會成為第三個hub大樓，雖然價格會比其他商辦貴，但仍很搶手，並以外商公司承租戶為主。

劉上旗說明hub的特色，主要集中在綠色、科技和人性化等三面向，包括承租戶可獲代購綠電，以及承租企業的員工對於整個大樓的碳排和溫度等數據都可掌握；劉上旗也觀察，承租的企業不只在台北，在台灣其他地方也有很多據點，但不見得需要長租，對這類需求，國泰也會給予短期的租借，以分享辦公室概念來進行，也有停車位的轉投資來租借給客戶，因此，結合這三面向，就會形成智慧服務辦公大樓，他說，未來大樓不見得全部都租給企業辦公，也會提出空間讓便利商店進駐，還可以提供溫室來種有機蔬菜，承租戶還可以帶走，不夠隨時可以補充，企業員工也可透過HUB的App來解整個大樓的智慧節能及活動概況。

國泰世華銀行發言人胡醒賢指出，國泰世華在2024年已提前達到2025年的碳減量目標，希望2030年達到減碳42%的目標，已經有2家分行作到碳中和。對於2025重點目標，胡醒賢也指出，他也把增加碳排放發電的融資往下降；對於國泰世華銀開銀行之先推出氣候連結的薪轉優惠，他指出，包括了手續費優惠、貸款利率的優惠等等都會提供，以促進更多客戶投入淨零的誘因。胡醒賢也對海外分行的淨零減碳融資成果指出，包括香港分行，綠色金融貸款服務已占比3成，2024年亦有減碳KPI的永續連結貸款，另外，馬尼拉分行也作太陽能光電等綠色融資，在國內，去年和CDP合作邀客戶來填問卷解決碳的問題；對於能獲得銀行支持永續貸款的客戶，胡醒賢指出，永續經營和經濟價值並非矛盾的，在香港，資源價格越來越高，例如像水資源回收，反而能創造更多的經濟價值。

國泰投信總經理張雍川則對00878國泰永續高股息ETF在淨零減碳投資的成果及目前規模指出，該檔ETF目前持續為全台最多人投資的ETF，有超過170萬受益人，目前國內的ESG基金，共有53檔，規模在8500億左右，00878占比就超過一半；張雍川也表示，00878的碳密度，只有106噸／百萬美元，比起大盤平均值180噸／百萬美元，大約僅為大盤的6成，可見所選投資標的具有低碳概念。他進而指出，國泰投信的共同基金總規模1.36兆，年成長57%，但總碳排量卻下降5%。碳密度的平均降幅更高達3成，高碳排公司投資減少的幅度亦由此可見。

對於太陽能光電的保險，國泰產險總經理陳萬祥表示，主要針對颱風路徑的研究、掌握來協助客戶降低損失率，對於損害防阻，主要聚焦在颱風、地震、洪水等自然災害；國泰證券總經理周冠成指出，證券的綠電比率已到60.57%，已議合6家發行公司，包括八方雲集、可成等等，來建立ESG生態圈。