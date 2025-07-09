信評估今年壽險業平均資產報酬率降至0.3% 債務對獲利比弱化

時序進入下半年，標普旗下中華信評近日發布「2025年台灣年中信用展望」指出，壽險業因高度仰賴資本利得，而市場波動加劇、避險成本仍高且外匯風險顯著，壽險業獲利將偏弱。匯率方面，標普最新預測上修新台幣到年底為30元，整體朝升值趨勢，但未來幾季動態穩定。

壽險業為匯損海嘯第一排，中華信評首席分析師范維華指出，壽險業資產70%以外幣計價，對匯率風險敏感。由於產業高度仰賴資本利得、市場波動加劇、避險成本仍高且外匯風險顯著，預估今年壽險業平均資產報酬率（ROAA）由過去的0.5%降至0.3%。另，外匯風險部位仍然較高，但不會大幅增加。外匯價格變動準備金於5月快速消耗後，保險公司將謹慎維持合理的避險部位。

中華信評預測，壽險業全年保費成長6%維持令人滿意水準，美元保單、利變型壽險保單及分紅壽險保單商品提供支撐。值得注意的是，由於未來獲利較低，且過去幾年頻發債，部分壽險業者的財務債務對獲利比可能在2025年弱化。

不過，范維華表示，雖然整體壽險業前五月呈虧損現象，但下半年股利收入陸續進帳，加上主管機關出台彈性暫行措施，預估壽險業全年獲利仍可守住正數。

針對銀行業，中華信評預期，美國關稅政策具高度不確定性，銀行業放款年成長率約5%，速度趨緩。同時，銀行因風險意識與法規相關限制而持續限縮不動產相關放款。至於證券業今年的信用趨勢將維持穩定，估ROAA介於1.8%至2%。此外，未來證券業可能會出現更多合併案，這對證券業長期的業務穩定性有利。