台幣升值和關稅衝擊 李長庚對產業應變有信心

國泰金控總經理李長庚今日在出席「國泰氣候變遷論壇」會後接受媒體訪問時指出，台幣匯價從25元到34元，台灣產業都經歷過，面對現在的美國關稅變數和台幣升值衝擊，他坦言短期的確會有影響，但他相信台灣產業的應變能力；至於美元霸權會否被取代？李長庚指出，基於其他幣別的投資選項有限，以及報酬率落差，美元霸權將難被取代。

媒體提問，現在台灣對美國出口已超越大陸對美國出口，會否造成關稅談判更困難？李長庚分析，從川普第一任期開始，台灣對美出口的確已大幅提升，對美貿易順差規模亦在全球前段班，的確會因此有壓力，但台灣已有很多廠商擴大對美採購，很多廠商也會增加去美國的投資、設廠來爭取美方的認同；他也指出，短期間關稅變來變去，的確會造成影響，但他對於台灣產業競爭力、適應力，創造力都有相對的信心。

李長庚指出，短期匯率升值的確會有壓力，雖然的確有些產業會受衝擊，但整體而言，他認為台灣產業適應力強，相信整體產業仍會過關，而且有所成長。他也回憶1994至1996年在美國唸書時，匯價是在25元，前幾年也到27元，但仍無損台灣企業的競爭力，雖然短期會有變數，但他看好台灣企業的長線表現；他也表示，台幣的匯價在25、27、或是35元，台灣都經歷過，而壽險都是長期資金，並非馬上要變現，2003年至今，他觀察台幣本身都會中性回歸，20幾年來都沒變過，再者現在還有外匯價格變動準備金，可來沖抵外匯短期間變動的影響。

李長庚認為，台灣近幾年來的貿易出超變化不大，只是有在產業之間不太平均的狀況，集中在半導體等產業，對某些產業則相對辛苦，但都有在轉型，因此他認為，短期間因為瞬間變動大，對產業影響在所難免，但他相信能像過去30幾年來一樣快速調整因應。

對於去美元化，李長庚反問：「那其他選項是什麼？」他認為很難，他從兩個面向解析，一是其他幣別沒有美元這麼多投資標的，再者報酬率也遠不如美元。李長庚進而指出，美元資產報酬率遠遠超過日圓、歐元等主要貨幣的等投資商品；他也特別提到，美元資產在全球投資組合中是全球投資者的選擇，雖然因為地緣政治等風險，很多國家希望降低美元部位，但這已是長期累積的過程，不是一夕之間就能達成。