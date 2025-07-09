國泰金攜手五大子公司支持綠色產業 為永續金融提解方

國泰金控（2882）攜手五大子公司秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的理念，將企業永續視為重要使命，長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸及聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），不斷精進永續服務與商品的深度及廣度，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，共創更美好的永續未來。

國泰人壽總經理劉上旗、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川以及國泰世華銀行資深副總胡醒賢，於「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」會後接受媒體採訪，說明各子公司於淨零排碳上的作為與措施。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽的主軸是「與未來共好」，持續透過「低碳投資配置」及「零碳營運轉型」的雙軌策略，積極與企業進行氣候議合，期待透過資金與對話影響力帶動產業淨零轉型，強化自身營運韌性的同時，攜手各利害關係人共同促進環境跟社會共好。

在支持綠色產業方面，國壽進行低碳綠能投資，投資金額於2024年底達2,590.5億元，較前一年度成長7%；另為支持台灣政府能源轉型政策，國壽亦極評估台灣再生能源投資機會，持續投入太陽能投資，預計2025年底累積併網容量逾600 MW。

在hub新型態辦公服務方面，以數位轉型推出「hub新型態辦公服務」，承租客戶可以了解自己的能源使用狀況，並客製未來綠電轉型路徑。預計於下半年在台北新建環宇大樓推出旗艦版服務，未來將hub據點推展至台中、桃園及台南串聯全台主要都會區，共累積7個據點。

國泰產險總經理陳萬祥表示，該公司提供「再生能源產業保險保障」推動產業淨零轉型，自2010年起承保太陽光電發電設備建造階段的工程險，並且在2016年開始承保離岸風電工程保險，成為首家主辦離岸風電工程保險業務的產險公司，2024年共承保10件離岸風電保險、2,534件太陽光電保險，承保金額達3,509億元，協助台灣環境創造逾54.6億度發電量，總計可提供約131.5萬戶家庭一年用電，未來將繼續以保險保障支持綠色能源產業發展。

國泰產險在「損害防阻」方面，強化企業面對氣候自然風險韌性，自2005年起舉辦大型企業風險損害防阻研討會，透過專業知識的傳遞與實務經驗的交流，協助企業掌握風險脈動，將建立更具災害應變韌性的營運架構，累計至2024年底共舉辦46場次、觸及4,860人次。2024年國泰產險全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，發送關懷文件至930多位客戶，完成42個案場企業現場勘查，提供防颱檢點EDM、巡檢短影音及現勘服務，強化氣候風險應對能力。

國泰證券總經理周冠成指出，繼2022年國泰證券App推出全新的「永續專區」後，2024年進一步優化使用者瀏覽動線，讓客戶從國泰證券App首頁點選「我的專區」即可快速進入「永續專區」，亦可從中快速連結至臺灣證券交易所ESG InfoHub 之上市公司ESG儀表板，查詢或比較跨公司、跨產業之ESG資訊，提供客戶一站式的資訊整合服務。2024全年拜訪使用人數統計近60萬人次。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰投信於2024年第4季正式啟動「海誓山盟 你我開始」專案，攜手中華鯨豚協會，透過認養協會的海龜救助池及復健池幫助擱淺海龜。除了支援經費，更計畫號召更多利害關係人參與援助保育、野放，搭配志工訓練活動，長期為生態永續注入新血。

國泰投信旗下ETF國泰永續高股息（00878）為全台最大的ESG基金，截至五月底投信投顧公會資料指出，境內ESG基金共53檔，基金總規模8,498.93億元，其中00878規模4,262.61億元，占比高達50.2%，並有超過六成的ESG投資人選擇00878，參與永續投資。

國泰世華銀行資深副總胡醒賢指出，該銀行打造Cathay One一站式轉型金融平台，幫助企業邁向永續的工具庫。串聯外部策略夥伴，系統性整合碳盤查、減碳技術、碳中和、ESG揭露與第三方查驗證等服務，更結合集團資源，提供永續連結績效貸款、綠色授信、碳權價金信託、員工信託、綠電、保險、健檢等多元服務，以利對接企業永續目標行動，共同建構永續生態圈。

除此之外，國泰世華銀行海外永續金融表現卓越，包含香港分行綠色金融業務站授信業務逾3成，馬尼拉分行2022年曾締造菲律賓金融市場首件永續連結貸款，2024年完成該分行首件綠色融資，資金用於協助客戶採購太陽能模組相關設備。