國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 李長庚：台企有機會掌握低碳話語權

連續第九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於9日舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。國泰金控（2882）總經理李長庚致詞時指出，氣候變遷與永續發展是全球最迫切的重要議題，台灣企業不僅具備轉型動能，更有機會在全球綠色經濟中扮演主導角色。

李長庚表示，此次論壇報名人數突破5,000人、來自逾700家企業，參與企業總市值涵蓋台股逾8成，今年更有2成以上與會者為企業高階主管，顯示台灣企業對ESG與氣候行動的重視程度大幅提升。論壇自2017年舉辦以來，即使在疫情期間也未曾中斷，如今已邁入第九屆，今年更適逢《巴黎協定》10周年，是全球邁向2030減碳目標的關鍵。

李長庚指出，極端氣候與地緣政治衝突頻仍，重新定義人類與自然、企業與環境的關係已是當務之急。根據IPCC報告，亞洲將成為全球4成氣候投資的落腳地，若能在全球低碳轉型、能源轉型與自然資源管理方面加快腳步，將有機會在全球新秩序中掌握話語權。

李長庚說，目前的永續議題已從氣候變遷延伸至水資源、生物多樣性等自然資本領域，國泰亦積極參與相關行動，包含與台大實驗林合作開發生物多樣性量化方法學，並串聯亞洲50家大學與研究機構，讓生物多樣性保育的效益能夠慢慢被清楚定義，讓自然效益具體可衡量，吸引更多人參與。

談及台灣產業優勢，李長庚表示，除科技製造外，台灣在精密機械、工具機、海運、自動化設備、自行車等領域也具備世界級實力，這些企業都很有機會在全球低碳轉型過程中扮演一個重要的對手，也是台灣的機會，隨著地熱、氫能等技術日趨成熟，成本效益也越來越高，若能善用台灣公費資金與產業基礎，透過金融工具導入資本，將為低碳產業創造長期動能，對於台灣的金融產業未來發展也是重要的養分。

李長庚也分享國泰在永續金融上的實績，截至去年底，國泰金控累計低碳投融資金額達新台幣3,757億元，年增13.7％；核貸及投資太陽能、離岸風電案場超過3,400MW。他強調，國泰正透過投資與融資，協助企業加速轉型，未來將持續擴大對再生能源與轉型產業的支持力道。

最後，李長庚表示，今年論壇主題以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，涵蓋氣候、生物多樣性與社會共榮等領域，呼籲各界攜手合作，在永續秩序重塑的關鍵時刻，積極推動行動轉型，讓低碳未來真正實現。