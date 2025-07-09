6月富蘭克林美國經濟儀表板：大而美法案與降息預期加持 美股有望續揚

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，6月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，利潤率、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM新訂單維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連續13個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普將談判期限延後至8月1日，隱含仍有數周談判時間，近日還將陸續公布部分國家關稅稅率，被視為是川普政府的談判手段，加上美國最新通過的《大而美法案》引發的美國政府債務疑慮，隨著美股屢創新高後，關稅及財政議題可能再度擾動盤勢。投資人可抱持審慎樂觀的操盤態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，雖然目前面臨關稅阻力，但可能已經先行反映在住房、商業投資、消費數據中，不認為會演變成經濟衰退，《大而美法案》和降息預期的正面力量應很快就會超過新關稅帶來的負面影響，讓美國經濟能在2026年重新加速，值得留意的是，近期初領失業金人數出現上升，新增非農就業人口也跌破10萬人水準，但前者仍好於季節性調整後的數據，後者雖與政府效率部(DOGE)相關的裁員、人口老化、移民減少等因素有關，低於10萬人的新增就業也可能成為「新常態」，但隨經濟周期趨於成熟，就業增長速度放緩並不罕見，也不代表經濟周期已經結束。

就整體經濟來看，傑佛瑞‧修茲認為，隨企業與個人在關稅上調前處理庫存，進口可能大幅下滑，在進口拖累減少下，應會提振2Q25 GDP表現，若以「核心GDP」看，僅考慮私部門實質最終消費，剔除波動較大的進出口、庫存以及與股市相關性較低的政府支出，可能會看到美國經濟維持健康的訊息，此外，《大而美法案》延長《2017年減稅和就業法案》減稅項目外，個人減稅效果有望在2025年秋季開始發酵，許多企業稅也可追溯到2025年1月1日，代表企業稅影響可能會在本季度就開始浮現，兩者都應有助刺激經濟增長。

美股在過去幾周展現出驚人韌性，史坦普500指數在短短55個交易日內從4月8日低點恢復並觸及前高，而根據1950年來的前十次最佳50天反彈的歷史經驗，史坦普500指數平均在未來三個月、六個月、一年分別實現6.4%、10.5%、16.4%漲幅，這也代表未來幾個月美股可能還有進一步上漲的空間。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，預計關稅最終結果可能不會像人們擔心的那麼嚴重，期待2025下半年市場能更關注川普2.0政策帶來的潛在長期結構性利益，包含削減開支、降低赤字、全球貿易再平衡、稅改、放鬆監管等。近期市場波動為長期投資者創造以更具吸引力的估值來持有高成長績優股的絕佳機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，從2022年AI推出至今僅約兩年半，自那以來消費者市場對AI的需求和採用率已經非常高，目前正處於AI指數級增長階段的風口浪尖，真正引領這一時代的是「AI代理」，未來有望在各行各業看到AI代理，實體AI雖較遙遠但進展快速，未來可望在機器人技術、自動駕駛等領域看到更多發展，並為投資人帶來下一波AI引領的創新和機會。