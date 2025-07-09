川普關稅和匯率雙重夾擊 國泰金總座李長庚這麼看

美國總統川普公布14國家的新關稅稅率，而包括台灣在內的其餘國家新關稅稅率也將陸續公布，外界關注下半年經濟發展，國泰金（2882）總經理李長庚9日在「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」會後受訪時表示，除半導體外，其他產業短期內會有壓力，但以他從事投資的工作30幾年的經驗，對於台灣的企業的競爭能力、適應能力、創造能力充滿信心。

台灣新關稅稅率即將公布，對問到如何看待下半年關稅的衝擊？李長庚指出，關稅的問題不是對台灣獨有，它是一個全世界只要出口美國的國家就會面臨到的問題，短時間對有些產業會有所衝擊，但中長期來看，台灣產業發展應可以順利過關，且可以趁這個機會，有些產業可以獲得更大的進展。

至於台灣對美國貿易大增是否不利談判？李長庚表示，台灣對美出口從川普第一任期到現在增加相當多，以台灣整體GDP的規模來看，台灣對美順差金額對比其他國家，台灣比例是高的，這個部分是會有些壓力，而且壓力可能會反應於對美採購的增加，甚至很多的廠商將來會去美國設廠，短期間內在整個關稅或匯率上，也會有一些壓力。台灣這幾年對美貿易順差非常大，但有產業不平均的狀況，除半導體外，其他產業競爭力相對比較辛苦，只要大家本身秉持像過去一樣的快速調整因應，經濟仍會非常好的。

李長庚也提到，台灣企業在過去的發展中一直是不錯的，他也想起1994到1996年在美國念書時，新台幣兌美元幾乎是到25元左右，前幾年也有到27元，但台灣整個企業的競爭力並沒有受到影響，這幾年台灣經濟都很好，所以從這點上可以證明，台灣企業的適應能力非常非常強，短期間關稅問題雖然增加許多不確定性，可是他對台灣的企業的競爭能力、適應能力、創造能力還是充滿了信心。

談到匯率的升貶議題，李長庚說，台灣25元經歷過，35元也經歷過，所以對壽險來講，因為它是長期的資金，並不是馬上要變現階段，加上台灣壽險有外匯價格變動準備金，可沖抵外匯短期間的變動的影響，主管機關或會計界也都很積極地在想，怎麼樣能夠在台灣不是國際貨幣的狀況下，又持有大量海外投資的部位，如何不要因為短期間的匯率的變動影響財報，而國壽自2003年開始做匯率避險，台幣中性回歸特質20幾年來沒有變過，所以他認為短期間的衝擊難免，但是以過去20幾年的經驗來看，目前的各項機制較20多年前更加健全，做好操作、商品組合才是根本，對台灣的企業充滿信心。

美元持續走弱，市場關注去美元化與金融避險策略，李長庚分析，歐元、日圓、英鎊、人民幣等目前還不能替代美元，且以報酬來講，美元資產所提供的報酬，遠遠超過其它幣別，對於美元本身武器化之後所產生的政治風險，每個國家都希望能夠降低被影響的程度，但這是一個長期的過程，不會是一夕之間發生，而只要是長期的狀況，就有足夠的時間做調整因應，現在只能慢慢調整部位，讓本身風險降低，過程中會有新的商機，某些區域或國家的幣別國際化提高，例如市場上有人說這是歐元強化地位最好的機會，但也不會明天歐元代替美元，這一定是長期過程。