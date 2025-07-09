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凱基證券領先同業全面完成跨境集保保管 海外資產管理升級

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券宣布，繼去年率先完成美股資產撥轉至集保結算所保管，主動引領市場制度升級、強化投資人海外資產保障後，近日再領先同業全面完成海外債券與境外結構型商品的移轉，持續深化海外資產管理布局。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，為強化國內投資人海外資產保障，提升整體配置彈性與市場競爭力，凱基證券已率先完成海外股票、債券及結構型商品全面撥轉。

阮建銘說，凱基證券不僅響應集保結算所自去年起推動複委託跨境保管國家隊計劃，更強化跨境資產管理效率與安全，積極建構海外資產在地保管機制，助力台灣邁向亞洲資產管理中心目標。

隨海外投資需求穩步成長，截至2025年5月，國內複委託交易金額已突破新臺幣3.6兆元，較去年同期的2.9兆元成長達25%。

集保結算所複委託部位快速成長中，迄今保管市值已達約新臺幣2,000億元，並將持續擴大全面保管規模，推動市場制度升級與國際接軌。

透過集保結算所保管，除可簡化跨境資產管理流程、降低作業風險與溝通成本，亦大幅提升海外資產安全性與市場透明度，為投資人打造更完善的跨境交易與資產管理環境。

凱基證券以亞洲領先金融機構為目標，提供完善多元海外投資服務，幫助投資人掌握全球財富新契機，例如近期隨身e策略APP「即時美股」全面升級，滿足投資人對即時資訊與靈活交易需求，更幫助客戶面對美股快速變化時，能快狠準地做出交易決策，並輕鬆建立屬於自己的投資策略，持續成為投資人可信賴的全方位金融夥伴。

凱基證 外資

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