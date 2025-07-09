台幣漲過頭？技術面與季節性利空夾擊 醞釀短線修正
台幣近期的強勢表現似乎有些過頭，不僅對美元升值，對其他主要貿易夥伴的貨幣也異常強勁。而接下來的一些技術因素和季節性需求，可能會導致台幣走弱。
過去幾個月來，台幣在亞洲貨幣中表現突出，不僅對美元走強，對一籃子其他貨幣，尤其是日圓，表現也很強勁。但這波漲勢讓台幣的名目有效匯率（NEER）突破36個月移動平均數逾5%，超出央行的「舒適區」範圍。
從過往經驗來看，當匯率偏離該區間，通常會出現修正，回歸區間上緣，意味新台幣目前可能處於技術性超買狀況。
本月外幣的季節性需求可能進一步壓抑新台幣。首先是，企業進入股息發放的高峰期，而外資領取現金股利後往往會將資金匯出。
其次，暑假旅遊旺季來臨，尤其是赴日旅遊。根據4月的統計，台灣出境旅客有36%前往日本，占比在所有目的地之中最高。對日圓的需求將大增，可能進一步拖累新台幣兌日圓匯率，目前達到1992年以來新高水準。
綜合這些因素，新台幣短期內可能貶值，尤其國際貿易緊張情勢升溫時會更明顯。
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