日圓兌台幣0.2013好甜！專家曝走貶原因、回升關鍵日期

美國貿易談判，日、韓都沒討到便宜，讓日圓持續疲弱，9日上午日圓兌台幣出現史上最低價，來到0.2013，相當於以1元台幣可以換到近5元的日圓，讓哈日族一陣騷動。

銀行主管指出，日圓走貶主要是因為日本新關稅稅率比4月2日公布時的24%略高一些為25%，而日圓走貶幅度又比新台幣多一點，預估台幣兌日圓會維持在0.20價位一段時間。

銀行主管說，至於會維持到何時，就要關注美日貿易談判結果何時確定，因為還沒有確定下來的話，日本央行就不敢採取任何動作，國際投資人也抱持一個較懷疑觀望的態度，日圓就會維持較弱勢的狀況，一旦談判有較明確的結果，加上日本企業在今年的年度勞資談判中，平均加薪幅度達到5.25%，創下34年來最大的漲幅，物價也上漲，等到日本央行決定要升息的時候，日圓就會回升走強，屆時台幣兌日圓甜甜價就會告一段落。