台幣猛升值迎史上最甜日幣？他以日本泡沫經濟為例：可能不是好事

日圓暴跌引發換匯熱潮，史上最甜日幣？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，怎麼這麼多新聞都在寫日幣匯價創歷史新低？正確描述是30年來的新低。在1985年9月之前，日幣對台幣是除以6。

當年後來發生了廣場協議。林氏璧說，1985年9月22日，美國、日本、西德、英國和法國5國，在紐約廣場飯店達成「廣場協議」。當時美元匯率過高而造成大量貿易赤字，為此陷入困境的美國與其他4國發表共同聲明，宣布介入匯率市場。

林氏璧說，此後日圓迅速升值，從1美元兌240日圓左右上升到1年後的1美元兌120日圓，1台幣從0.15日圓升到接近0.25。後來在90年代初期一度回到0.2左右，但近30年就沒有再碰到0.2了。

林氏璧表示，一般認為，當年日圓狂升值，是日本1986年至1989年泡沫經濟的原因之一：日圓升值後，出口下降，對日本經濟造成打擊。這也是目前台幣的猛升值會令人如此擔心的原因。「我們旅客去日本玩很開心，但對台灣整體的經濟可能不是好事」。