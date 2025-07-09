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日圓匯價再創新低0.2014 換10萬日幣再省台幣500

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓兌台幣匯價再創新低來到0.2014 換10萬日圓不到十天省下逾500台幣。圖／本報資料照片
日圓兌台幣匯價再創新低來到0.2014 換10萬日圓不到十天省下逾500台幣。圖／本報資料照片

日圓匯價因為美國課徵日本25%關稅，今日持續走弱，日圓已一度被推升至146.97兌1美元的價位，市場則預期日圓恐怕再貶至147.6的價位，也因此，使今日的台銀現金牌告價的日圓兌台幣匯價再創新低，已破0.202，來到0.2014價位，貶破0.2價位可能指日可待。

台幣在外資持續匯出的影響之下，今天貶值開出，最低貶至29.11，站回29.1之上，最高則小升至29.066價位，目前價位在29.088，貶值0.07%，相較於日圓大貶，「翹翹板效應」也因此使日圓兌台幣貶值更多。

倘若以6月底的匯價0.2069來看，10萬日圓要花20690台幣，但現在只要花20140台幣，才不到十天的時間，就省下超過500台幣，在日本可以多吃一套定食套餐。

台幣 日圓 日幣

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