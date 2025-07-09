金管會主委彭金隆：台灣未來在綠色金融具有一定的話語權

連續第九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於9日舉辦，金管會主委彭金隆致詞時表示，金管會2024年10月攜手各相關部會共同啟動「綠色及轉型金融行動方案」，此方案有四大重要的面向，包含建置產業碳排數據庫、建構轉型一致性的標準、引導金融業支持新興綠能產業發展以及促進金融業與企業的對話。彭金隆強調，「台灣絕對有能力也有這樣條件，未來在綠色金融具有一定的話語權」。

彭金隆出席國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，致詞時首先提到，要感謝國泰金控（2882）用一家企業的力量，長期的對永續議題的深耕跟投入，每年透過高峰論壇平台，集合了產官學、國內外專家的智慧，持續的引領我國金融業、企業積極的去應對氣候變遷挑戰，也創造了金融轉型的機會。

彭金隆指出，金融業在過去面對永續議題的時候，有三個非常重要的工具，透過金融資金的配置，以及商品的設計，加上採取非常有效的議合機制，引導企業重視ESG與氣候的風險，加速社會的轉型，如何善用金融業的力量，協助企業實現淨零轉型永續發展，也是金管會在推動永續金融政策的主軸，也是在推動金融市場發展三大面向之一。

彭金隆指出，金管會從2017年起開始積極推動綠色及永續金融政策，並在2024年10月金管會攜手各相關部會共同啟動「綠色及轉型金融行動方案」，此方案有四大重要的面向。

第一，建置產業碳排數據庫，以減碳路徑作為驅動轉型的重要基礎，金管會結合周邊單位的資源，包括證交所、櫃買中心，建置ESG數位平台，以及聯徵中心建立的企業ESG資料平台，由金融機構以問卷收集客戶溫室氣體排放數據，明年也將透過表揚機制，持續鼓勵金融業累積數據，研擬產業碳排係數作為產業轉型的重要依據。

第二，建構轉型一致性的標準，引導資金流向永續經濟活動，為了促進金融資金有效導入具永續價值經濟活動，金管會與經濟部、環境部等機關合作，從2022年起陸續發布永續經濟活動認定參考指引，以及轉型計畫建議涵蓋事項，作為企業擬訂轉型計畫以及金融機構投融資評估的關鍵依據，「這也是我們在做永續金融非常重要的基礎工程」。

第三，引導金融業支持新興綠能產業發展，推動能源轉型，現行的高碳排、高耗能產業的轉型，以及再生能源、深度節能和氣候調適等支持型經濟活動，都需要金融資金長期挹注，為了協助金融機構熟悉新興綠能產業，協助金融業了解這些產業的特性跟資金回收的機制，提升投融資的意願，打造支持轉型的正向循環，「所以我們推動這樣的內容」。

第四，促進金融業與企業的對話，強化氣候議合，為了協助中小型金融機構與企業提升ESG理解與淨零行動能力，金管會透過淨零推動平台，在今年預計辦理18場的研討會跟說明會，邀請超過500家企業及金融業參與，希望透過政策理解與產業對話，提升企業對ESG的重視與轉型的落實。

彭金隆強調，台灣絕對有能力也有這樣條件，未來在綠色金融具有一定的話語權，他認為金融的力量不只是推動產業轉型的重要動能，更是國家邁向永續未來的關鍵戰略資源，金管會站在主管機關的立場，一定會持續地攜手產官學界，讓綠色轉型金融，真正落實在產業轉型跟國家競爭力中。