國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 匯聚跨國產官學研開創新局

面對全球永續秩序進入盤整期，政府、企業與社會都須以更具前瞻、宏觀的視角，持續邁向永續轉型，國泰歷年舉辦氣候變遷峰會亦從未停下腳步，連續第九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於9日盛大舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。

論壇上半場以「變局下的永續金融現況」為主軸，邀請金管會主委彭金隆、證交所總經理李愛玲蒞臨論壇，分享台灣永續金融最新趨勢與政策方向。為深化亞洲、台灣在全球永續金融的定位與轉型對策，邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright，分享亞洲投資驅動力，解析亞洲於推進全球永續金融的關鍵地位，及企業轉型關鍵。

首度來台公開演講的日本政府退休金投資基金首席投資長水野弘道（Hiro Mizuno），過去曾參與國泰金控（2882）於聯合國第29屆氣候峰會（COP29）藍區舉辦之「亞洲氣候金融會議」，今年更首度蒞臨參與台灣氣候盛會，分享全球系統性風險升溫下的永續韌性布建；環境部政務次長施文真分享掌握台灣淨零轉型新局；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華則分享打造亞洲永續金融聚落的政策藍圖。上半場壓軸對談由國泰金控總經理李長庚與海內外專家深度交流對談，以「引領變局高峰對談，擘劃永續新秩序」為題，為變局下的永續金融共思新秩序。

論壇下半場以「企業自然正向、社會共融新解方」為主軸，用前瞻視角重新界定與「環境、生物、人群」的關係，發掘與自然、社會共融的能源轉型新解方。由國泰人壽總經理劉上旗擔任主辦單位開場，世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）CEO Jens Nielsen探討從氣候行動延伸至自然資本的永續新機會；國泰金控投資長程淑芬分享善待人與環境，探索韌性共融轉型；AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）副總監楊松頴則聚焦亞洲視角，剖析永續金融如何支持公正能源轉型；臺大實驗林處長蔡明哲教授分享全球生物多樣性額度趨勢與挑戰。隨後，BSI英國標準協會（British Standards Institution）東北亞區總經理蒲樹盛發表專題演說，剖析台灣企業在自然行動上的新課題。壓軸的綜合座談「邁向永續未來，台灣多元企業的自然行動挑戰」，除上述專家，更有國泰電業總經理林治邦、AVPN亞洲社會投資人網絡執行總監 Aravindan Srinivasan、台灣萊雅永續長陳家祥、沃旭能源臺灣副董事長林靖苹等多元產業代表，深入對談企業如何面對自然風險與機會，邁向永續未來。

面對全球氣候挑戰，國泰金控秉持「永續金融說到做到」理念，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，發揮氣候金融領航者職能，截至2024年底，國泰金控能源轉型投融資金額達新台幣733億元，較三年前（2021年）成長80%，展現帶領跨產業推動與自然、社會共融的能源轉型成果。