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台新投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎「報酬預估最佳獎」第4名

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台新投顧總經理江浩農（左2）及副總黃文清（左1）代表領獎。（CMoney提供）
台新投顧總經理江浩農（左2）及副總黃文清（左1）代表領獎。（CMoney提供）

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，台新投顧以卓越的表現榮獲「報酬預估最佳獎」第四名，這一成就不僅肯定台新投顧在研究和預測盈餘方面的優異表現，也展示公司在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

台新投顧總經理江浩農及副總黃文清表示，近期全球市場受到美國關稅政策變動的影響，對各產業都帶來不小的挑戰，最大的難題在於大環境的不確定性，尤其當前許多廠商對下半年的展望仍不明朗，這使得預估企業獲利和目標價的過程更具挑戰。

為克服這些困難，除了仰賴研究員與企業建立的良好溝通管道，更重要的是對產業與公司資訊的完整掌握，好的研究員不僅要熟悉過去數據，更需要對未來趨勢有前瞻性預測，像下棋般超前部署，預判市場變化，以提升預測的可靠性。

為強化研究效率與品質，台新投顧積極導入AI技術，將其視為研究工作不可或缺的工具。AI在數據整理方面的效率遠超人力，能大幅節省研究員處理瑣碎工作的時間，使其有更多精力投入深度分析與策略思考。例如，透過AI進行背景資料整理或比對歷史數據，過去可能耗費數小時的工作，現在僅需幾分鐘就能完成，成為研究員重要的助力。

江浩農表示，川普的關稅政策在初期導致民調下滑，促使其採取部分關稅豁免並延長實施期限，預計未來此類延長將持續，甚至不排除最終撤銷部分關稅的可能性。台灣今年的經濟成長仍將維持「前高後低」的走勢，只是高低落差不會如外界預期般劇烈。

值得注意的是，川普真正的目標可能並非讓所有製造業回流美國，而是建立一套「保護費」式的基本關稅體系，並透過關稅壓力，促使各國取消貿易壁壘，例如在農產品、能源等領域，對台灣而言，汽車產業可能成為首當其衝的產業之一。

川普更深層的戰略在於確保美國在下次危機（如疫情）發生時，關鍵領域的供應鏈不至於斷裂，因此他將重點放在國防、製藥、半導體、汽車和鋼鐵等核心產業，這並非意味著所有企業都必須在美國設廠，因為高昂的成本並不實際，而是要確保在緊急情況下，美國能維持短期內的供應韌性。

產業配置上，持續看好與AI相關的領域，包括AI伺服器、水冷散熱、半導體設備與耗材及化學材料等，預期AI需求將持續強勁。在非AI領域，建議關注受關稅影響較小且具有內需題材的產業，例如受益於台灣能源政策的重電產業，以及受貿易壁壘影響較小，獲利相對穩定的食品、觀光、餐飲、航空等。

AI 美國 關稅

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