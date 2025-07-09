領息季登場 國泰證券：善用股息再投資 讓財富雪球愈滾愈大

隨著6月股東會落幕，上市櫃公司最新的配息政策底定，市場也進入年度「除權息旺季」。根據證交所統計，國內上市企業去年度累計營收已逾40兆元，創下近十年新高，優異的獲利表現也激勵企業股息發放。

國泰證券建議，投資人可利用股息，打造生生不息的投資循環，善用國泰證券「股息再投資」功能，將股息再投入市場、打造複利效果，長期下來，創造資產增值的良性循環。

國泰證券身為領先券商，持續開發便捷、彈性的投資方法。去年率先導入「股息再投資」服務，擁有「直覺式操作」、「高分配率」兩大優勢，協助投資人累積資產、放大報酬，特別適合長期規劃，以及追求穩健現金流的投資策略。

投資人透過國泰證券APP即可一鍵設定「股息再投資」功能，舉凡個股、ETF，只要現金股息一發放，系統便會自動將股息再投資於該檔股票，讓投資人省去手動操作的時間。

不僅如此，為協助投資人全面掌握股息資產，國泰證券也設置「配股配息專區」，整合個人持股配息紀錄、除息日、發放日與預估配息金額等資訊，透過視覺化介面，讓客戶輕鬆掌握各檔持股的領息概況，亦能依據配息時機點與資金流，協助投資人建立客製化「股息檔案庫」，擬定中長期投資計畫，為每一筆「股息再投資」的決策提供精準依據。

國泰證券秉持「以客戶需求出發」的服務初衷，持續優化創新的數位投資功能，在高息投資的熱潮下，盼能讓股息不再只是一次性的現金發放，而是財富持續成長的資產動能，藉此協助客戶達到穩健投資、長期複利的理財目標。