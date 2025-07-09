快訊

台灣會上榜？川普預告：今日至少公布7國關稅稅率

雨彈升級！竹竹苗豪雨特報 從北到南12縣市大雨狂轟

領息季登場 國泰證券：善用股息再投資 讓財富雪球愈滾愈大

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
市場正式進入年度領息旺季，國泰證券「股息再投資」服務，協助投資人擴大複利的力量，建立資產增值的良性循環。圖／業者提供
市場正式進入年度領息旺季，國泰證券「股息再投資」服務，協助投資人擴大複利的力量，建立資產增值的良性循環。圖／業者提供

隨著6月股東會落幕，上市櫃公司最新的配息政策底定，市場也進入年度「除權息旺季」。根據證交所統計，國內上市企業去年度累計營收已逾40兆元，創下近十年新高，優異的獲利表現也激勵企業股息發放。

國泰證券建議，投資人可利用股息，打造生生不息的投資循環，善用國泰證券「股息再投資」功能，將股息再投入市場、打造複利效果，長期下來，創造資產增值的良性循環。

國泰證券身為領先券商，持續開發便捷、彈性的投資方法。去年率先導入「股息再投資」服務，擁有「直覺式操作」、「高分配率」兩大優勢，協助投資人累積資產、放大報酬，特別適合長期規劃，以及追求穩健現金流的投資策略。

投資人透過國泰證券APP即可一鍵設定「股息再投資」功能，舉凡個股、ETF，只要現金股息一發放，系統便會自動將股息再投資於該檔股票，讓投資人省去手動操作的時間。

不僅如此，為協助投資人全面掌握股息資產，國泰證券也設置「配股配息專區」，整合個人持股配息紀錄、除息日、發放日與預估配息金額等資訊，透過視覺化介面，讓客戶輕鬆掌握各檔持股的領息概況，亦能依據配息時機點與資金流，協助投資人建立客製化「股息檔案庫」，擬定中長期投資計畫，為每一筆「股息再投資」的決策提供精準依據。

國泰證券秉持「以客戶需求出發」的服務初衷，持續優化創新的數位投資功能，在高息投資的熱潮下，盼能讓股息不再只是一次性的現金發放，而是財富持續成長的資產動能，藉此協助客戶達到穩健投資、長期複利的理財目標。

國泰 股息

延伸閱讀

本周十檔台股ETF發放股息194億元 00919發放股利129億元最多

00878擁32張累積7萬領息！知美：想平均月領一萬股息需要34張

00878一路存到32張！知美累計領息7.3萬元 息總報酬率達9.99％

0056配息0.866、女兒學理財領息1萬2！孫太欣慰：給點時間慢慢存穩穩拿

相關新聞

台幣小貶 熱錢干擾消退

市場持續觀望台美對等關稅磋商，外資昨（8）日小幅買超台股6.3億元，新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分，成交量合計...

金控6月獲利 中信、華南倍增 中信純益111億元 勁揚4.2倍

金控6月獲利亮眼，中信金、華南金昨（8）日公告6月自結獲利，均較前月倍增，中信金6月單月賺破百億元，累計上半年獲利較去年...

兌換日圓看見史上最甜價 臺銀牌告匯率掛出0.2019

川普關稅重創日圓，日圓昨日貶勢更甚台幣，這使得日圓兌台幣匯價再寫新低，昨（8）日臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「...

韓團登台 永豐卡優惠多

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會8月10日首度登台，亦是史上第一場於台...

台企銀2025年上半年獲利 創高

台企銀昨（8）日公布自結6月與上半年獲利，6月單月合併稅前盈餘17.27億元，合併稅後純益15.04億元，6月稅後純益較...

金價看升至3,500美元

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office）昨（8）日發布2025年下半年全球市場展望，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。