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台幣小貶 熱錢干擾消退

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
外資8日小幅買超台股6.3億元，新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分。聯合報系資料照
外資8日小幅買超台股6.3億元，新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分。聯合報系資料照

市場持續觀望台美對等關稅磋商，外資昨（8）日小幅買超台股6.3億元，新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分，成交量合計為12.355億美元。

匯銀人士認為，短線熱錢似乎有明顯降溫的跡象，但從遠期外匯交易市場來看，新台幣升值預期並未明顯改變。

央行上周五（4日）宣布針對部分短期資金流動的外資採「T+1」措施，延後資金入帳時間，防止資金進場停泊炒匯現象。同時，央行也規範外資若欲投資反向ETF，不得直接透過即期外匯市場（SPA）買匯，而應從換匯市場（SWAP）取得資金，以降低對即期匯率的干擾。匯銀解讀，央行精準守穩。

匯銀指出，昨天出口商趁新台幣回貶拋匯，外資則是小量買匯，整體而言市場交易平穩，最高匯價29.013，最低匯價29.081，相差僅有6.8分，不到1角。先前熱錢干擾已明顯降溫。

不過，從新台幣一個月期NDF（無本金交割遠期外匯交易）目前折價約200點至240點（約2.3角至2.4角），常態維持在2角左右，這反映市場對新台幣升值預期並未有明顯轉變。

外匯市場 外資 新台幣

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