京華聯貸案 鼎越將提前償還15億

中石化子公司鼎越開發持有的「京華廣場」土地因涉及弊案遭法院裁定扣押，面臨銀行團抽銀根壓力。中石化與鼎越昨宣布，鼎越承諾將提前償還十五億元，以改善財務結構並維持與銀行團合作關係；此外，中石化表示，規畫處分高雄前鎮區土地，所得資金除用於償還銀行借款，也可挹注營運資金。

中石化與鼎越昨於證交所舉行重訊記者會，說明「京華廣場聯貸案」最新進展。中石化總經理陳穎俊表示，鼎越因持有的「京華廣場」土地遭法院裁定扣押影響，導致相關銷售暫停，影響聯貸契約履行，已經獲得聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免鼎越原應於七月底前補足第三次銷售率檢核差額，以及增加提前還款承諾。

根據協議，鼎越承諾將分兩階段提前償還貸款，先是七月提前償還五億元，並於十一月五日前再提前償還十億元，藉此改善財務結構並維持與銀行團合作關係。