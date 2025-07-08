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法人：關稅議題衝擊趨於和緩 第3季聚焦強者恆強主題及地區

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中國信託投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。法人研究示意圖。圖／AI生成
中國信託投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。法人研究示意圖。圖／AI生成

中國信託投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。美股強者恆強態勢未變，資金依然集中在科技巨頭，投資人可以積極布局，搭配受惠於政策面與基本面利多的市場及企業。

中信投信表示，關稅議題對資本市場衝擊趨於和緩。在第3季的投資組合，80%可配置在純股票資產，聚焦長期成長動能強勁的美國科技、台灣科技及越南股市，搭配全球高股息；20%在高品質債券，以降低投資組合波動。

中信投信表示，美股財報展現優異韌性，S&P 500大企業有78%的獲利超出預期。建議投資人將20%資金配置於中信Nasdaq（009800），這檔ETF追蹤Nasdaq 100指數，產業分布以資訊科技股占50.6%最多，其次是通訊服務股的15.1%。

在台股方面，中信小資高價30（00894）也可布局20%資金。中信投信指出，雖然台股最近承壓，但人工智慧（AI）需求持續擴張為不爭事實。台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率及關稅等因素的衝擊。

越南為亞洲率先與美國完成貿易談判的國家，也可布局20%資金。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南輸美商品適用20%關稅，轉運貨物則是40%關稅，大致符合預期。越南關稅稅率低於中國大陸目前的30%，仍有利吸引外資。考量越南官方大力扶持經濟，企業獲利成長樂觀，長期發展潛力仍然可期。

另外，中信全球高股息（00963）可分配20%的比重，以提升投組抵禦波動的能力。中信投信分析，海外高股息ETF的成分股以內需、能源、金融、電信、公用事業等高現金流產業為主，屬於成熟產業，由於不會有較大的資本支出，盈餘多以股利方式回饋股東，具備避險性強、穩定配息的特性，不易因中美貿易緊張或關稅政策波動而重挫。

在債市方面，中信投信指出，美國經濟強韌加上新台幣匯率驟升，今年以來持有債券及債券ETF的投資人相對煎熬。不過，投資等級債受惠於企業財務體質強健，且市場預期聯準會（Fed）9月起將降息，長天期公債與投資級債券具反彈潛力，投資人可以布局中信優息投資級債（00948B）。

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