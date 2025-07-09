快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

關係人無擔保放款額 鬆綁

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會昨（8）日宣布銀行法有關同一關係人授信相關規定修改與解釋令調整，放寬可不計入關係人授信總額的無擔保放款額度至200萬元，以及銀行可承作關係人個人消費性無擔保放款額度可達200萬元，兩者均較原規定金額倍增，以利銀行業務操作彈性，預定本月10日上路。

金管會指出，布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」針對關係人無擔保貸款允許不計入授信總額計算的承作額度，由原先的100萬元提高到200萬元，以及同法第32條第2項解釋令，對關係人可承作的個人消費者無擔保貸款額度也同步提高到200萬元。

金管會指出，銀行法第33條之3授權規定事項辦法，是規定銀行對同一人、同一關係人及同一關係企業的授信限額，金管會修正發布本辦法第2條規定，將不計入授信總餘額的小額放款金額，由新台幣100萬元調高為200萬元。另併同調整銀行法第32條第2項有關利害關係人授信的解釋令，銀行對利害關係人得以無擔保方式承作之消費者貸款額度，亦由100萬元調高為200萬元。

新台幣 消費 金管會

延伸閱讀

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭律師要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

丹娜絲颱風影響 公務員高考三級考試順延至7/8-7/10舉行

中庭花園坪數廣告不實案 遠雄建設興訟抗罰敗訴

車禍說好各自處理...對方重返現場告肇逃 警開罰法官撤單

相關新聞

台幣小貶 熱錢干擾消退

市場持續觀望台美對等關稅磋商，外資昨（8）日小幅買超台股6.3億元，新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分，成交量合計...

金控6月獲利 中信、華南倍增 中信純益111億元 勁揚4.2倍

金控6月獲利亮眼，中信金、華南金昨（8）日公告6月自結獲利，均較前月倍增，中信金6月單月賺破百億元，累計上半年獲利較去年...

兌換日圓看見史上最甜價 臺銀牌告匯率掛出0.2019

川普關稅重創日圓，日圓昨日貶勢更甚台幣，這使得日圓兌台幣匯價再寫新低，昨（8）日臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「...

韓團登台 永豐卡優惠多

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會8月10日首度登台，亦是史上第一場於台...

台企銀2025年上半年獲利 創高

台企銀昨（8）日公布自結6月與上半年獲利，6月單月合併稅前盈餘17.27億元，合併稅後純益15.04億元，6月稅後純益較...

金價看升至3,500美元

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office）昨（8）日發布2025年下半年全球市場展望，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。