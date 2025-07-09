關係人無擔保放款額 鬆綁

金管會昨（8）日宣布銀行法有關同一關係人授信相關規定修改與解釋令調整，放寬可不計入關係人授信總額的無擔保放款額度至200萬元，以及銀行可承作關係人個人消費性無擔保放款額度可達200萬元，兩者均較原規定金額倍增，以利銀行業務操作彈性，預定本月10日上路。

金管會指出，布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」針對關係人無擔保貸款允許不計入授信總額計算的承作額度，由原先的100萬元提高到200萬元，以及同法第32條第2項解釋令，對關係人可承作的個人消費者無擔保貸款額度也同步提高到200萬元。

金管會指出，銀行法第33條之3授權規定事項辦法，是規定銀行對同一人、同一關係人及同一關係企業的授信限額，金管會修正發布本辦法第2條規定，將不計入授信總餘額的小額放款金額，由新台幣100萬元調高為200萬元。另併同調整銀行法第32條第2項有關利害關係人授信的解釋令，銀行對利害關係人得以無擔保方式承作之消費者貸款額度，亦由100萬元調高為200萬元。