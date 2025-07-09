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投資型保單保費收入 大增

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會昨（8）日公布投資型保單今年前五月熱賣1,779億元，初年度保費年成長超過65%。

不過，金管會也提醒民眾投資這類保險商品要注意三點，一是確認保障需求，壽險保障費用會隨年齡提高而增加；其次為須自行承擔保單連結標的的投資風險；三是注意商品相關警語，部分商品的配息或收益分配來源可能為本金。

金管會保險局主任秘書古坤榮昨天指出，今年來投資型保單累計前五月初年度保費收入達1,779億元，占整體保險商品初年度保費比重42.78%，比去年同期大幅成長65.1%。

再就投資型保單兩大類別來看，壽險型的初年度保費收入前五月為691億元，年成長75.6%，年金險型初年度保費累計前五月則是突破千億元，來到1,087億元，年成長59%。

古坤榮分析，今年前五月投資型保單熱賣，關鍵在於壽險業者上架多檔新商品，並且積極與銀行、投信等通路業者合作行銷，因此熱賣。

古坤榮提醒民眾，購買投資型保單要留意種類及費用結構等多種型態，且須自行承擔投資相關風險，民眾應留意慎選合適商品。

金管會提醒投保投資型保單留意三點，一、確認自身保障需求；二、保戶須自行承擔投資風險；第三是民眾應特別注意相關警語。

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