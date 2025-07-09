金價看升至3,500美元

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office）昨（8）日發布2025年下半年全球市場展望，針對商品價格，渣打銀認為，黃金維持核心配置地位，主要受惠於美元轉弱，加上地緣風險、央行購金需求皆對金價走勢帶來支撐，預估三個月內目標價上看每英兩3,400美元，12個月可望升至3,500美元。

針對下半年市場走勢，渣打財富管理投資策略部主管劉家豪表示，看好全球股市延續多頭格局，並明確調升亞洲（不含日本）股票展望至「看多」。其中，中國大陸、韓國與印度被視為具備戰略與結構性吸引力潛力市場，資金可望重新流入。

至於能源價格則持穩震盪，原油受制於需求放緩與產能供應過剩，未來6至12個月西德州原油預估將於每桶65美元附近整理。投資人可評估納入抗通膨債券（如TIPS）與能源貨幣，以強化資產組合的防禦性。

渣打CIO預估全球總經前景仍以「軟著陸」為基準情境。美國就業市場雖然逐漸降溫但尚未出現明顯衰退跡象，歐洲與亞洲的政策環境也會展現支持性，預期下半年最有可能的情境是美國與全球同步軟著陸。預期美國聯準會將於未來12個月內降息3碼，而亞洲與歐洲也已陸續啟動寬鬆措施，可望為風險資產提供評價面支撐。