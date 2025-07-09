金控6月獲利 中信、華南倍增 中信純益111億元 勁揚4.2倍

金控6月獲利亮眼，中信金（2891）、華南金昨（8）日公告6月自結獲利，均較前月倍增，中信金6月單月賺破百億元，累計上半年獲利較去年年減幅度大幅縮小至約4%，每股稅後純益（EPS）為1.78元暫居領先，華南金上半年獲利則從前五月比去年衰退翻轉為正成長，累計EPS 0.85元。

目前已有七家上市金控公布上半年自結獲利，絕大多數單月獲利較前月成長，一甩5月匯損衝擊嚴重的慘淡狀況，這七家金控中，中信金、第一金旗下有壽險子公司，其子壽險6月獲利均虧轉盈，挹注累計獲利。

中信金自結6月單月稅後純益為111.6億元，較前月大增4.28倍，累計上半年合併稅後純益358.4億元，年減4%，EPS 1.78元。子公司台灣人壽6月轉盈，單月大賺57.6億元，是中信金6月再賺破百億元的關鍵。

中信金表示，子公司中信銀行6月存放款及財富管理業務表現持穩，單月稅後純益48.2億元，月減5%，累計上半年稅後純益277.63億元，年成長20%並創歷史新高，主要成長動能來自放款業績較去年同期成長13%，且外幣資金成本下降使淨利差上升。

台灣人壽6受惠於台股股息進帳與基金處分利得挹注，單月稅後純益57.6億元，擺脫5月稅後淨損28億元窘境，但因上半年美元重挫8.8%影響，上半年累計稅後純益72.1億元，則較去年同期下滑45%。

華南金自結6月單月稅後純益33.3億元，月增1.39倍，並創單月歷史新高，累計上半年稅後純益達116.8億元，比去年同期轉為正成長約4%，EPS 0.85元。

華南金6月單月獲利大躍進，主要受惠旗下華南銀行6月獲利躍升，華南銀6月稅後純益31.3億元，月增1.47倍，與母金控同創歷史新高。華銀6月獲利激增主因授信呆帳回收挹注收益，以及單月金融交易收益提升，使得獲利表現增溫。

華南永昌證券與華南產險6月獲利也都較5月成長，華南永昌證券6月稅後純益3億元，月增2.26倍，華南產險6月稅後純益1.8億元，月增14%。不過，上半年台股波動，因此華南永昌證上半年獲利6.3億元，年減約四成，華南產險上半年獲利7.7億元，年減約12%。