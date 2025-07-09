兌換日圓看見史上最甜價 臺銀牌告匯率掛出0.2019

川普關稅重創日圓，日圓昨日貶勢更甚台幣，這使得日圓兌台幣匯價再寫新低，昨（8）日臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2019」，即期匯率則低至0.2004。

甚至玉山、國泰等銀行網銀即期優惠匯率陸續見到「0.198」字頭的數字，等於台幣1元可換到超過5日圓。經濟學家認為，短線日圓仍承壓。

根據央行統計，昨日新台貶值0.07%，日圓貶值0.57%為主要亞幣最弱，其餘星元、人民幣及韓元均升值。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國針對日本關稅由24%調升到25%，同時又施壓日本，導致日圓走貶，且貶幅比新台幣大，價格相較之下日圓對台幣出現甜甜價位。

美國總統川普7日對包含日本與南韓在內的14個國家發出關稅信函，其中針對日韓的關稅率為25%，期限為8月1日。談判大門仍未關上，羅瑋指出，日本在7月20日參議院選舉之前不能做太多讓步，因而在談判具體定案前日圓有壓力。

羅瑋分析，日本較強硬的地方原先為汽車產業，現在則是稻米，尤其選舉前自民黨非得捍衛。

經濟學家認為，原本日圓升值趨勢在於美國降息及日本利率正常化背景，不過川普關稅出台之後一切都圍繞不確定性影響，目前看日本談判態度強硬，尤其著重汽車產業。

土銀預期，日本央行對貨幣政策仍維持緊縮政策基調，預計年內至多升息1碼，時點接近年底。薪資及通膨持續上升，日本央行維持升息路線不變，惟面對經濟成長的不確定性，傾向暫時觀望，今年若有機會升息預估亦將接近年底。

銀行主管說，至於會維持到何時，就要關注美日貿易談判結果何時確定，因為還沒有確定下來的話，日本央行就不敢採取任何動作，國際投資人也抱持一個較懷疑觀望的態度，日圓就會維持較弱勢的狀況，一旦談判有較明確的結果，加上日本企業在今年的年度勞資談判中，平均加薪幅度達到 5.25%，創下34年來最大的漲幅，物價也上漲，等到日本央行決定要升息的時候，日圓就會回升走強，屆時台幣兌日圓甜甜價就會告一段落。

銀行主管建議，近期想進場換日圓的民眾可分批兌換，可在7月20日至7月31日這一段時間兌換，若是可以再等等的民眾，8月也有機會，但預估最晚9月之前0.20的價位就會消失。