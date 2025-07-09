韓團登台 永豐卡優惠多

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會8月10日首度登台，亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會，展現永豐對年輕族群與流行文化的高度支持；永豐銀行全卡友本周五（11日）12時起享優先購票權，提前入手夢幻門票。永豐銀行致力將金融服務延伸至日常生活娛樂，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」的企業願景。

韓國流行文化的全球市場規模預估至2030年將達1,980億美元，其中《K-Pop Masterz》於2022年誕生後，巡迴泰國曼谷、菲律賓馬尼拉及日本名古屋等地舉辦，吸引大量年輕族群關注、參與。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》將推動金融服務與流行文化的跨界合作，同步積極回應年輕世代消費者的需求；期望透過串聯娛樂產業，擴大於多元生活場景中的金融影響力。

本次《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》卡司堅強，包括韓流傳奇女團2NE1、饒舌音樂人ZICO、靈魂唱作歌手Crush、性感天后SUNMI（宣美）及話題新秀團體Baby DONT Cry。永豐銀行指出，今夏攜手國際級韓流音樂盛典前進台中，邀請年輕世代共襄盛舉，預期熱力引爆全新潮流，同步帶動中部地區觀光與消費商機。

除卡友優先購外，自7月8日至20日推出限時卡友回饋活動，凡活動期間內使用永豐信用卡單筆消費滿1,000元（含）以上，完成登錄即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會門票，總計將抽出18組幸運得主（每組二張）。

活動期間內，卡友需於指定時間完成登錄，並於7月8日至20日之間進行符合資格的交易，且該筆消費須於7月24日前完成店家請款入帳（不含退貨或取消交易）。中獎名單將於7月25日公布，活動採不限次數參加制，消費愈多，中獎機率愈高。