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史上最甜價！日圓現鈔「0.2019」刷新低 銀行主管曝最佳兌換時機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
川普關稅重創日圓匯率，8日臺銀現鈔賣出價最低觸及0.2019，改寫新低紀錄，等於台幣1元可換到近5日圓。示意圖。本報資料照片
川普關稅重創日圓匯率，8日臺銀現鈔賣出價最低觸及0.2019，改寫新低紀錄，等於台幣1元可換到近5日圓。示意圖。本報資料照片

川普關稅重創日圓匯率，8日臺銀現鈔賣出價最低觸及0.2019，改寫新低紀錄，等於台幣1元可換到近5日圓。銀行主管建議想進場換日圓的民眾可分批兌換，最佳價位應落在7月底至9月之前

美國總統川普政府宣布，8月1日起對日本課徵25%關稅，導致日圓走貶，兌美元匯價摜破146價位，台幣兌日圓則出現史上最甜價0.2019，與今年4月22日換匯高點0.2351相比，以新台幣10萬元換算，可多換到約5萬5,419日圓。

根據央行統計，8日新台幣貶值0.07%，日圓則重貶0.57%，其他主要貨幣則大多升值，新加坡幣升值0.08%、人民幣升值0.04%、韓元升值0.23%升值最多。

銀行主管指出，日圓走貶主要是因為日本新關稅稅率比4月2日公布時的24%略高一些為25%，而日圓走貶幅度又比新台幣多一點，預估台幣兌日圓會維持在0.20價位一段時間。

銀行主管說，至於會維持到何時，就要關注美日貿易談判結果何時確定，因為還沒有確定下來的話，日本央行就不敢採取任何動作，國際投資人也抱持一個較懷疑觀望的態度，日圓就會維持較弱勢的狀況，一旦談判有較明確的結果，加上日本企業在今年的年度勞資談判中，平均加薪幅度達到5.25%，創下34年來最大的漲幅，物價也上漲，等到日本央行決定要升息的時候，日圓就會回升走強，屆時台幣兌日圓甜甜價就會告一段落。

銀行主管建議，近期想進場換日圓的民眾可分批兌換，可在7月20日至7月31日這一段時間兌換，若是可以再等等的民眾，8月也有機會，但預估最晚9月之前0.20的價位就會消失。

川普 新台幣 日圓匯率 日本央行 美國 關稅

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