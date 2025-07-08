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合庫人壽偕合庫銀行 共同推出美元養老保險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2025年上半年全球投資市場波動劇烈，合庫人壽與合庫銀行攜手推出全新美元養老保險專案「美好安心」讓保戶安心準備退休資金、子女教育基金，或未來重大支出，並提供最高可達約2.1%的高保費折扣，還可以享有保戶專屬免費15小時的居家照顧服務。

合庫人壽總經理藍年紳指出，今年投資市場動盪不安，所以推出全新美元計價保險商品「美好安心美元養老保險-定期給付型」，有助投資人分散投資風險，提升資產穩定性。商品主打一次繳費、七年保障，提供高保費折扣，符合條件最高可達約2.1%，保單期滿並符合保單條款約定範圍內還能領回一筆滿期金，讓保戶靈活運用，保險金還可以分期給付，讓保障持續守護家人不中斷。

除此之外，合庫人壽還提供保戶專屬的「安心守護」家庭照顧計劃，包括免費15小時的彈性照顧替手居家服務及專業指導員到府協助，並協助盤點、整合長照資源，為保戶量身打造高效能的家庭照顧計劃。

合庫人壽表示，自開業以來連續15年獲得金管會肯定為提高國人保險保障之績優保險公司，自2015年來連續十年發放現金股利，足見其財務體質良好，經營穩健，近年更榮獲多項ESG獎項肯定，展現對客戶承諾及社會責任。

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