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台企銀獲利動能強勁 上半年自結稅前、稅後獲利續雙創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀總行大樓。圖／台企銀提供
台企銀總行大樓。圖／台企銀提供

台企銀（2834）8日公布自結6月與上半年營收概況，今年6月單月合併稅前盈餘17.27億元，合併稅後純益15.04億元，6月稅後純益較5月大增49.83%；累計上半年合併稅前盈餘79.17億元，年增率0.45%、累計稅後純益64.15億元，年增率2.44%，稅前與稅後獲利均創歷史同期新高，表現亮眼。

台企銀獲利動能持續強勁，合併累計上半年淨收益達177.93億元，年增率達4.64%，續創有史以來的最佳成績。台企銀表示，台企銀近年積極拓展各項業務，整體淨收益穩定成長，同時發展多元收益，上半年非利息淨收益金額為82.53億元，較去年同期增加2.31億元；若排除去年第1季認列一筆非經常性的高鐵放款手續費收入5.62億元，則非利息淨收益增加金額更高達7.93億元，其非利息淨收益占比增加1.01%，顯示營收與獲利來源集中度已改善，未來將持續提升非放款業務收益，多元化獲利來源，均衡收益結構。

台企銀指出，累計上半年台企銀合併每股稅前盈餘為0.86元，累計合併每股稅後純益（EPS）為0.7元，合併每股淨值14.85元。今年上半年度不僅營運再創佳績，同時不斷優化授信品質，風險承擔能力提升，截至6月底逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率845.35%，皆較去年同期改善。

台企銀去年全年合併稅前盈餘140.63億元，連三年突破百億大關，年成長率13.16%，獲利再攀新高。台企銀全方位深耕永續發展，於金管會「第二屆永續金融評鑑」名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，永續成果獲得國內外肯定。台企銀表示，未來將持續優化自身營運管理，並確保經營方針與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。

EPS 台企銀 營收 金管會

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