中信銀行特色分行再加一 新莊分行結合中信特攻與弱勢關懷

中信銀行特色分行再加一！繼中國信託銀行營業部、臺中旗艦市政分行、臺中棒球主題洲際分行及桃園航空城青埔分行後，再度結合「運動樂活」與「金融守護」特色，以新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）主場文化與在地特色為主軸規劃的中信銀行新莊分行8日正式開幕，再搭配為視障與聽障朋友設置的友善專區，提供創新、安全且符合普惠金融原則的實體分行環境，以符合更多民眾理財需求。

中國信託育樂公司董事長陳國恩、中信銀行個人金融執行長暨中信特攻領隊楊淑惠、中信銀行財富管理經營處處長謝宗權資深副總經理以及中國信託證券投資信託董事長陳金榮等超過100位貴賓今日共同出席新莊分行開幕儀式。楊淑惠執行長表示，新開幕的新莊分行為中信銀行特色分行之一，象徵中信銀行持續依據區域態樣深耕各大生活圈，展現對在地社區、友善金融與品牌精神的決心。新莊分行位居中信特攻主場新北市立新莊體育館附近，結合「團隊合作、無所畏懼、使命必達」的「特攻精神」，串聯年輕族群、家庭與弱勢族群的需求，給予安全、有溫度的金融空間。

中信金（2891）為全臺首家支持棒球、籃球及電競等職業運動隊伍的企業，力挺臺灣體育發展，中信銀行設立特色分行依據在地客戶屬性及區域態樣進行差異化經營，而2021年中信特攻成立即以新莊體育館為主場，透過球場上極具感染力的精彩表現，進而推廣「反毒」的核心理念，吸引年輕族群認同支持。融合金融、生活與運動精神等特色，中信銀行打造專屬新北市新莊區的全新區域金融地標，以中信特攻元素為設計主題，融入黃、藍隊色，室內環境加入籃球場圖案，理專辦公室則仿造球員休息室，提供來行辦理業務的民眾沉浸式友善金融服務體驗。

值得一提的是，中信銀行新莊分行鄰近財團法人台灣盲人重建院，為落實友善金融服務，特別為視障與聽障朋友設置友善專區，包括點字與語音導引系統、無障礙動線、分行浮凸地圖與多功能ATM。此外，因應詐騙手法日益翻新，中信銀行強化防詐教育與即時關懷機制，新莊分行內輪播識詐宣導影片，針對高齡長者來行辦理業務，從取號、辦理交易到離行關懷，主動關心並守護客戶財產安全。