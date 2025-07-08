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高雄銀行與中山大學合作 年捐200萬培育具國際視野金融人才

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄銀行與中山大學合作，培育具國際視野金融人才。高銀提供
高雄銀行與中山大學合作，培育具國際視野金融人才。高銀提供

高雄銀行（2836）8日與中山大學國際金融研究學院辦理「國際金融研究學院計畫合約」合作簽署儀式，自115至118年度，每年將捐贈200萬元贊助國金學院辦理「國家重點領域國際金融研究學院創新計畫」，並推薦優秀行員進修就讀，以培育具國際視野的金融專業人才。

高雄銀行代理董事長陳勇勝表示，高雄銀行作為在地深耕多年的金融機構，同時展現高度前瞻性與責任感，近幾年持續關注與思考如何永續培育優秀人才，此次贊助中山大學國金學院，不僅是對高等金融教育的支持，更是對優秀行員培育的具體實踐。

高雄銀行積極參與國家政策，掌握金管會及市政府於高雄市打造亞洲資產管理中心之契機，支持《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，期盼透過產學合作模式，培育具備全球視野的金融專才。

高雄銀行代理總經理張榮泰指出，此項合作將有助於行員接軌國際金融趨勢，並透過實務導向強化專業能力，提升服務品質與整體銀行價值。

中山大學副校長暨國金學院代理院長郭志文表示，高雄銀行與中山大學國金學院淵源深厚，在此次深度合作之前，雙方已簽訂「儲備幹部實習生計畫」，提供學院學生「畢業即就業」的實務機會，透過貼近產業實際運作的實習與訓練，有效強化學生對金融產業的認識，落實學用合一

高雄銀行與中山大學國金學院此次合作代表學界與業界的緊密合作，未來雙方將攜手推動更多相關研究與實踐，為台灣的國際金融發展注入新的動能，並共同推動可持續發展的金融生態系統，促進產學資源整合與創新發展，為金融產業的應用研究與研發落地奠定堅實基礎，透過這項計畫，培育學用合一的國際金融人才，創造產業、學術及國家三贏的局面。

中山大學 合一 產學合作

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