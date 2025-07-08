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金管會放寬關係人信貸免計入總量 可承作額度上調至200萬元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
金管會8日公布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」。圖／本報系資料照片
金管會8日公布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」。圖／本報系資料照片

金管會8日公布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」（下稱本辦法）針對關係人無擔保貸款允許不計入授信總額計算的承作額度，由原先的100萬元提高到200萬元，以及同法第32條第2項解釋令，對關係人可承作的個人消費者無擔保貸款額度也同步提高到200萬元，相關修改預定7月10日上路。

金管會指出，《銀行法》第三十三條之三授權規定事項辦法，是規定銀行對同一人、同一關係人及同一關係企業的授信限額，金管會修正發布本辦法第二條規定，將不計入授信總餘額的小額放款金額，由新台幣100萬元調高為200萬元。另併同調整《銀行法》第32條第2項有關利害關係人授信的解釋令，銀行對利害關係人得以無擔保方式承作之消費者貸款額度，亦由100萬元調高為200萬元。

也就是說，屬關係人交易的授信限制，原本消費性無擔保放款即通稱的個人小額信貸，100萬元內可不計入關係人授信總額計算，同時也只允許承作最高100萬元，修正與從寬解釋後，得不計入關係人授信總額也允許承作的額度上限，同步調高至200萬元，經預告後預定10日生效施行。

金管會表示，為因應銀行承做個人無擔保放款金額逐年成長，減輕銀行於執行《銀行法》第33條之3之授信限額規定須徵提同一關係人資料表範圍之作業負擔，參考中華民國銀行商業同業公會全國聯合會建議，調高免計入同一人、同一關係人及同一關係企業的授信限額的小額放款金額。本辦法自99年1月28日發布迄今，全體本國銀行淨值成長已逾2倍，適度調高免計入授信限額的小額放款金額，對銀行大額暴險管理影響尚屬有限。

另《銀行法》第32條規定，銀行不得對利害關係人為無擔保授信，但消費者貸款不在此限。該消費者貸款額度上限100萬元的規定，係於93年10月4日發布，考量多年來經濟成長，銀行風險承擔能力提升，爰配合本辦法第二條之修正，併同提高利害關係人之無擔保消費者貸款限額為200萬元。

金管會

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