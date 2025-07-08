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彰銀推石碇深坑青旅行 台灣Pay 20%回饋樂隨行

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

彰銀（2801）為推廣普惠金融與地方創生，與石碇、深坑兩大商圈攜手舉辦「石碇深坑青旅行 台灣Pay20%回饋樂隨行」活動，活動期間自今年7月9日起至2026年1月9日止，凡民眾於石碇、深坑商圈之活動店家，使用TWQR「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)付款，不限金額可享20%現金回饋。

單筆現金回饋上限新台幣500元，活動期間每一金融卡號/帳戶最高回饋3,000元，總回饋金額上限50萬元。

彰化銀行表示，深坑老街因清澈的水質以及特殊鹽滷製法所製作的豆腐，獨特炭味口感吸引許多饕客，更成為著名的豆腐故鄉；石碇老街具有濃厚歷史氛圍，位於淡蘭古道中繼點成為重要物資集散地，鄰近的「千島湖」風景秀麗，更是近年熱門打卡地點。

彰化銀行建議消費者可在周末規畫一場品嘗地方特色小吃及前往遠離秘境的青旅行，石碇深坑一日是最好選擇。

彰化銀行 深坑 老街

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