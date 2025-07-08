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國泰金控與臺灣指數公司簽約 合作推動責任投融資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控與臺灣指數公司7月8日在臺灣證券交易所一樓資訊展示中心舉辦「推動責任投融資 共創永續金融新紀元 國泰金控X臺指公司簽約典禮」(左起)國泰金控總經理李長庚、證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘。圖／臺灣指數公司提供
國泰金控與臺灣指數公司7月8日在臺灣證券交易所一樓資訊展示中心舉辦「推動責任投融資 共創永續金融新紀元 國泰金控X臺指公司簽約典禮」(左起)國泰金控總經理李長庚、證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘。圖／臺灣指數公司提供

國泰金（2882）與臺灣指數公司8日在臺灣證券交易所一樓資訊展示中心舉辦「推動責任投融資 共創永續金融新紀元 國泰金控X臺指公司簽約典禮」。活動由證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘、國泰金控總經理李長庚致詞，雙方在金管會金融市場發展及創新處處長胡則華的見證下，宣示國泰金控暨子公司將透過臺灣指數公司ESG資訊暨IR議合服務平台的協助，深化責任投融資，完善盡職治理，落實永續金融。活動安排兩場專題演講，分別由國泰投信總經理張雍川分享「國泰集團責任投資與議合」、臺灣指數公司總監徐曉薇介紹「TIP ESG資訊服務及IR議合服務平台」，內容精采吸睛、活動圓滿完成。

林修銘開場致詞表示，為呼應政府打造臺灣成為亞洲資產管理中心、壯大資本市場價值之政策，證交所集團推動ESG生態系，持續鼓勵各金融機構重視責任投融資、落實盡職治理。這次與國泰金控集團合作，由金控整合旗下銀行、證券、投信、期貨等子公司之永續資料需求，使用TIP ESG資訊與IR議合平台服務，在責任授信、投資、融資流程中，納入TIP台灣永續評鑑資料幫助決策，並透過IR議合服務平台（IR Engage）與企業議合、溝通ESG議題，以促進企業永續發展，提升長期價值。

李長庚表示，此次與臺灣指數公司的合作，正是深化永續金融生態系的重要一步，展現了資訊透明化與議合機制的進步。IR 議合服務平台（IR Engage）所提供的一站式ESG資訊服務，結合IR專區、法說會資訊與議合媒合功能，有助機構投資人聚焦關鍵ESG議題，提升與企業互動的深度與效率，國泰將積極運用此平台，拓展與臺灣上市櫃公司的議合範疇，擴大責任投資的正向影響力。

為與投融資對象深入議合，國泰金控積極參與IR Engage平台，成為臺灣指數公司合作的首家金控業者，除可查詢台灣所有上市櫃公司的ESG資訊外，更可透過該平台線上聯繫國內投融資公司，包含訊息互動、安排會議、便利內部追蹤與資訊揭露，將大幅提升公司在投融資流程中對ESG風險與機會的掌握，同時可避免上市櫃公司疲於面對機構投資人重複的ESG資料需求。

國泰金控身為永續金融先行者聯盟一員，承諾深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大作為，並整合旗下證券、投信、期貨等使用TIP ESG資訊與議合服務需求，進一步擴增ESG資訊服務合作至銀行融資授信運用，以落實永續金融，實踐責任投融資、盡職治理，未來將攜手更多產業與金融夥伴，一同朝永續發展的目標邁進。

ESG 國泰金控 平台

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