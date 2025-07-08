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川普關稅衝擊！日圓出現破盤價0.1989 專家建議把握機會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
川普關稅重創日圓匯率，日圓兌台幣再寫新低。示意圖。記者黃仲明／攝影
川普關稅重創日圓匯率，日圓兌台幣再寫新低。示意圖。記者黃仲明／攝影

川普關稅重創日圓匯率，日圓兌台幣再寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2019」，即期低至0.2004。甚至台新、玉山、國泰等銀行即期優惠匯率，陸續出現0.1996、0.1993、0.1989等神奇數字，等於台幣1元可換到超過5日圓。金控經濟學家建議有需求者此時可把握機會。

根據央行統計，今日新台貶值0.07%，日圓貶0.57%是主要亞幣最弱，其餘星元、人民幣及韓元均升值。

台幣 台新 川普 日圓匯率 關稅

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