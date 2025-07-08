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美將對14國課徵新關稅 金管會緊盯國際金融市場變化

中央社／ 台北8日電
美國總統川普公布日韓等共計14國課徵的關稅稅率，台灣並未列入首波公布名單，近期台股連3日下跌，市場屏息以待。金管會強調，密切關注國際金融市場變化，以及美國公布對等關稅結果。本報資料照片
美國總統川普公布日韓等共計14國課徵的關稅稅率，台灣並未列入首波公布名單，近期台股連3日下跌，市場屏息以待。金管會強調，密切關注國際金融市場變化，以及美國公布對等關稅結果。本報資料照片

美國總統川普公布日韓等共計14國課徵的關稅稅率，並告知8月1日起適用的新關稅，台灣並未列入首波公布名單，近期台股連3日下跌，市場屏息以待。金管會強調，密切關注國際金融市場變化，以及美國公布對等關稅結果。

根據川普今天在社群媒體上公布14國關稅內容，日本、韓國、馬來西亞將面臨25%的稅率，緬甸則面臨40%稅率。媒體關注台灣對等關稅也即將揭曉，金管會是否有相關因應策略。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會表示，美股前一個交易日4大指數收黑，跌幅介於負0.79%至負1.88%。台股今天收盤指數22362.27點，下跌66.45點，跌幅0.30%，成交量為新台幣2720.28億元，外資買超0.85億元。

黃厚銘指出，台股截至5月底本益比17.05倍，現金殖利率達3.09%（加上股票股利為3.19%），國內上市櫃公司截至今年5月底累計營收約19.03兆元，較去年同期增加15.07%，創下歷年同期最高。

黃厚銘指出，截至7月7日，信用交易的整戶擔保維持率為174.32%，金管會密切關注國際金融市場變化，以及近日美國公布對等關稅結果。

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