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產官攜手育才 保誠人壽打造青年創新孵化器

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
第四屆保誠創新智造所青年組獲獎團隊出爐，圖由左至右為心安助手團隊、W.L.Y團隊、保誠人壽總精算師暨財務總監陳右越、保誠人壽客戶暨行銷長劉美美、CardTie團隊。保誠人壽／提供
第四屆保誠創新智造所青年組獲獎團隊出爐，圖由左至右為心安助手團隊、W.L.Y團隊、保誠人壽總精算師暨財務總監陳右越、保誠人壽客戶暨行銷長劉美美、CardTie團隊。保誠人壽／提供

保誠人壽致力於打造以數位創新為核心的保險服務，連續第四年舉辦「保誠創新智造所」黑客松競賽。今年以「AI賦能─打造保險大未來」為主題，廣邀全台青年以人工智慧挖掘保險產業的嶄新解方，不僅刷新徵件紀錄，也吸引近百組團隊參與，展現新世代對保險科技的高度關注與創意能量。

本屆首度開放青年組報名，讓擁有實戰經驗的青年能與學生組並肩競技。經歷兩階段激烈競爭後，18組入圍團隊在保誠員工教練團協助下，提出涵蓋健康機器人、語音客服、AI反詐等創新提案。最終由CardTie團隊及臺大「問天問地問保單」團隊分別奪得青年組與學生組的首獎「創新未來獎」。

保誠人壽總經理王慰慈表示，AI技術正在重新定義保險服務的價值鏈，保誠希望藉由平台力量，培育更多兼具創意與實務能力的數位人才，推動產業轉型與普惠金融。數位發展部副署長陳慧敏也肯定本活動對產業及國家數位轉型的貢獻，呼籲更多企業參與AI人才養成。

今年得獎作品也展現高度社會關懷，涵蓋SDG3健康與福祉、SDG4教育品質、SDG5性別平等與SDG10減少不平等等永續目標，體現科技向善的核心價值。

保誠人壽表示，未來將持續深化「保誠創新智造所」平台，鏈結青年創意與企業實務，打造讓保戶、社會與產業三方共贏的創新生態系。

AI 保險 黑客松

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