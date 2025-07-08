國泰金攜手臺灣指數公司 共創永續金融新紀元

國泰金控（2882）與臺灣指數公司8日於臺灣證券交易所一樓資訊展示中心舉辦「推動責任投融資 共創永續金融新紀元 國泰金控X臺指公司簽約典禮」。

證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘、國泰金控總經理李長庚在金管會金融市場發展及創新處處長胡則華的見證，宣示國泰金控暨子公司將透過臺灣指數公司ESG資訊暨IR議合服務平台的協助，深化責任投融資，完善盡職治理，落實永續金融。

活動安排兩場專題演講，分別由國泰投信總經理張雍川分享「國泰集團責任投資與議合」、臺灣指數公司總監徐曉薇介紹「TIP ESG資訊服務及IR議合服務平台」，內容精采吸睛、活動圓滿完成。

證交所暨臺灣指數公司董事長林修銘開場致詞表示，為呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心、壯大資本市場價值的政策，證交所集團推動ESG生態系，持續鼓勵各金融機構重視責任投融資、落實盡職治理。這次與國泰金控集團合作，由金控整合旗下銀行、證券、投信、期貨等子公司的永續資料需求，使用TIP ESG資訊與IR議合平台服務，在責任授信、投資、融資流程中，納入TIP台灣永續評鑑資料幫助決策，並透過IR議合服務平台（IR Engage）與企業議合、溝通ESG議題，以促進企業永續發展，提升長期價值。

國泰金控總經理李長庚表示，此次與臺灣指數公司的合作，正是深化永續金融生態系的重要一步，展現資訊透明化與議合機制的進步。IR議合服務平台（IR Engage）所提供的一站式ESG資訊服務，結合IR專區、法說會資訊與議合媒合功能，有助機構投資人聚焦關鍵ESG議題，提升與企業互動的深度與效率，國泰將積極運用此平台，拓展與台灣上市櫃公司的議合範疇，擴大責任投資的正向影響力。

為與投融資對象深入議合，國泰金控積極參與IR Engage平台，成為臺灣指數公司合作的首家金控業者，除可查詢台灣所有上市櫃公司的ESG資訊外，更可透過該平台線上聯繫國內投融資公司，包含訊息互動、安排會議、便利內部追蹤與資訊揭露，將大幅提升公司在投融資流程中對ESG風險與機會的掌握，同時可避免上市櫃公司疲於面對機構投資人重複的ESG資料需求。