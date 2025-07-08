快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

證交所與企業工會順利簽署團體協約 共營勞資和諧、共創永續未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所與企業工會第三屆團體協約簽約典禮(由左至右)證交所企業工會前理事長吳家傳、全金聯秘書長韓仕賢、證交所企業工會理事長莊詠玲、臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇、勞動部勞動關係司科長劉政彥、證交所董事長林修銘與總經理李愛玲。臺灣證券交易所/提供
臺灣證券交易所與企業工會第三屆團體協約簽約典禮(由左至右)證交所企業工會前理事長吳家傳、全金聯秘書長韓仕賢、證交所企業工會理事長莊詠玲、臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇、勞動部勞動關係司科長劉政彥、證交所董事長林修銘與總經理李愛玲。臺灣證券交易所/提供

臺灣證券交易所股份有限公司與臺灣證券交易所企業工會於2025年7月8日上午舉行第三次勞資團體協約簽約典禮。團體協約乃依我國法令規定，由工會與雇主協商員工勞動條件與福利，並簽訂協約以穩定勞動關係，促進勞資和諧，並保障勞資雙方權益。

證交所自2025年起即與企業工會簽訂勞資團體協約，前已完成兩次團體協約簽訂。這次團體協約自啟動協商起，期間僅召開三次正式會議即順利達成共識，展現勞資雙方高度的誠意與溝通效率。協議內容進一步強化員工權益保障，亦體現公司持續深化勞資合作、共同建構和諧職場的承諾。

證交所重視員工價值，視穩定的勞資關係為企業永續經營的基石。此次協約成功簽署，不僅有助於提升企業內部運作穩定性，也有利於建立以信賴為基礎的企業文化，更會成為臺灣資本市場大步向前的動力，不分勞資、全體一心，共同推動市場永續發展。

職場 證交所 資本市場

延伸閱讀

響應亞資中心政策 安聯投信將在台發行集團全球首檔主動式 ETF

證交所助優質企業IPO

安聯主動式ETF 申請掛牌

創新板形象影片 上線

相關新聞

日圓重貶創二周新低 匯價0.2022再創史上新低紀錄

美國宣布日本關稅稅率25%，引發日圓重貶，盤中兌美元匯價最低破146.44，創下近二周來新低價位，台幣匯價雖然一開盤也因...

高雄銀行與中山大學合作 年捐200萬培育具國際視野金融人才

高雄銀行（2836）8日與中山大學國際金融研究學院辦理「國際金融研究學院計畫合約」合作簽署儀式，自115至118年度，每...

金管會放寬關係人信貸免計入總量 可承作額度上調至200萬元

金管會8日公布有關「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」（下稱本辦法）針對關係人無擔保貸款允許不計入授信總額計算的承作...

國泰金控與臺灣指數公司簽約 合作推動責任投融資

國泰金（2882）與臺灣指數公司8日在臺灣證券交易所一樓資訊展示中心舉辦「推動責任投融資 共創永續金融新紀元 國泰金控X...

川普關稅衝擊！日圓出現破盤價0.1989 專家建議把握機會

川普關稅重創日圓匯率，日圓兌台幣再寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2019」，即期低至0.2004。甚至台新、玉山、國泰等銀行即期優惠匯率...

產官攜手育才 保誠人壽打造青年創新孵化器

保誠人壽致力於打造以數位創新為核心的保險服務，連續第四年舉辦「保誠創新智造所」黑客松競賽。今年以「AI賦能─打造保險大未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。