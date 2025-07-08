股匯三殺…台幣匯價貶2分收29.068 匯銀人士揭「連三貶」原因

台幣匯價今日連三貶，以29.068作收，貶值2分，台北外匯經紀公司全日成交量為8.78億美元。匯銀人士指出，由於川普對台關稅稅率的決定遲未出爐，不確定性使台股今日續跌，同時也牽動匯市表現，加上央行上周五宣布的外資投資股市T+1政策，都促使外資今日匯出量成為匯市的主力；此外，外資自6月下旬起，陸續收到上市公司配發的股利，也加入這波匯出的行列，均為台幣連三貶主因。

另一方面，出口商今日仍有一定的拋匯量，但多數集中在上午，因此匯市波動以午盤之前最為劇烈，匯價在29.013至29.081之間震盪；但到了下午，匯市則以外資為主力，外資進場買美元，也促使台幣在午盤之後幾乎一路走貶。據匯銀人士指出，央行尾盤亦有出手「助貶」，透過銀行作價以及進場小額買匯的方式，再把匯價往29.1的方向推動，終場以29.068作收。

央行公布，台幣今日貶值0.07%，日圓則重貶0.57%，其他主要貨幣則大多升值，新加坡幣升值0.08%、人民幣升值0.04%、韓元升值0.23%升值最多。

匯銀人士指出，台幣雖然連三貶，但實際上卻在不到2角的範圍內游走，並未回到29.6以上具有指標象徵意義的價位，這也使得出口商面臨的台幣升值壓力仍大，至於央行也正在密切觀望股匯的連動變化，尤其近來台股下跌，外資陸續撤出，若央行以更強的力道順勢把匯價推回29.6以上的價位，不僅台幣升值的預期心理會減弱，出口商也能找到更好的「逃難」時點。

匯銀人士表示，從今日央行出手的時機點觀察，至少央行在這波股匯雙殺之際，力求台幣匯價在29元之上，但是否能把匯價再往29.6的方向拉抬，後續外資的動向是否繼續讓央行「順水推舟」，也是關鍵。