觀望台美談判風向！外資小買台股 新台幣貶2分收29.068元

美國總統川普向14國發布最新關稅稅率，市場持續觀望台美磋商。外資今小幅買超台股3.5億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.068元收盤，小貶2分，成交量8.78億美元。

今日外資在台股小幅回補，本月來累計買超793.01億元。

雖然美元指數短線反彈，但渣打銀預估，美元將邁入走弱周期，隨著美國政策將轉向寬鬆，美元指數預估在未來3至12個月內落於96至98區間，連帶鬆動市場對美元資產的避險偏好，預期資金將逐步分散至其他儲備貨幣與實體資產。

在非美貨幣方面，渣打銀認為，歐元在區域穩定與財政支持，而日圓在避險需求推升下，皆相對具升值潛力，預估未來12個月美元兌日圓可能下行至140左右。澳幣則呈現穩定，預期澳幣兌美元未來3至12個月可能持穩於0.66至0.67區間。