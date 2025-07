遠東銀行ESG實踐獲肯定 榮獲兩大獎

遠東銀行(2845)致力永續實踐及金融創新,一舉榮獲《亞洲銀行及財金》雜誌(Asian Banking & Finance,ABF)頒發「ESG永續發展獎」(ESG Program of the Year)及「台灣境內風險管理創新獎」(Taiwan Domestic Risk Management Initiative of the Year)等兩座大獎。ABF為具國際影響力的亞洲專業財經媒體機構,頒獎典禮於7月3日假新加坡濱海金沙酒店盛大舉行,遠東銀於得獎後表示,將持續跟進永續趨勢與科技潮流,追求卓越表現。

遠東銀為台灣目前境內虛擬通貨平台業者的最大信託資金保管銀行,此次以其法人金融事業群所原創開發的「銀行對虛擬貨幣買賣交易之出入金監控系統」,贏得年度風險管理創新大獎。遠東銀此一監控系統透過即時分析虛擬貨幣異常交易行為進行風險評估,大幅提升虛擬貨幣交易風險管控強度及金融服務效率,提升虛擬貨幣交易的透明度與安全性,為虛擬通貨平台業者提供健全的交易金融環境,是同時兼顧金融業務發展、健全金融環境與金融科技創新的突破之舉。

此外,ABF以「ESG永續發展獎」彰顯遠東銀個人金融事業群所推動的永續經營成果,包括率先採用再生材質製作環保制服,引領金融同業推進綠色採購的邊界;連續4年號召員工,展開全台巡迴淨灘活動;積極與客戶溝通永續理念,以「遠銀十樂」品牌打造「樂益特色分行」,推廣回收再生理念,將永續新知融入金融服務的日常;創建YouTube《小遠贏了》與Podcast《十樂不設》自媒體頻道,以淺白生動方式分享親子議題和理財知識,其中YouTube《小遠贏了》累積觀看次數近900萬;又連續8年開辦樂齡理財學苑,攜手元智大學打造理財、健康、美學、生活智慧、現代科技等五大學程,更針對中高齡族群設計綠色理財、環保生活與信託防詐課程,安排淨零碳排學習、古蹟藝文輕旅行和樂齡綠色時尚秀活動,其中今年度的樂齡綠色時尚秀甫於台中國家歌劇院落幕,圓滿完成北、中、南全台巡迴,教授樂齡客戶透過舊衣改造與環保手作,共同實踐永續。

此外,連續27年發行伊甸愛心認同卡關懷發展遲緩兒童,累積捐款突破億元大關,並推出「遠銀十樂獎學金」,支持台灣世界展望會優秀學子,持續走在企業社會責任最前端。

遠東銀行表示,得獎是對上一階段努力的肯定,亦是對下一階段追求的動力,贏得ABF年度兩大獎的榮譽肯定,將鼓舞團隊不懈追求卓越,持續前瞻探索金融科技應用,同時聚焦解決當前挑戰及為永續未來鋪路,為客戶創造更多的價值。