「保誠創新智造所」徵件創新高 7組獲獎團隊出爐

第四屆「保誠創新智造所」正式落幕，今年共收到來自全台近百件提案，刷新歷屆徵件紀錄；初選入圍的18組團隊經歷兩階段黑客松，從AI健康機器人、反詐AI客服、到高齡友善的保單推薦系統，Z世代使出渾身解數提出富有創意的保險解方，有團隊成員表示：「保單服務變得更聰明，連爸媽看了都想買。」經歷將近6個月的腦力激盪，7組獲獎團隊隆重揭曉。

第四屆「保誠創新智造所」徵件主題為「AI賦能－打造保險大未來」，呼應金管會《金融業運用AI之核心原則與推動政策》，保誠人壽不僅是台灣第一家持續舉辦黑客松的外商壽險公司，今年更首度開放青年組報名，邀請青年帶著實戰經驗，重新定義保險的價值與可能。今年提案者善用AI，強化「保險商品創新」、「客戶服務」、「保單行銷」、「金融保險教育」與「防詐偵測」，實踐公平待客與普惠金融。此外，部分提案亦呼應了金管會八大政策中推動「建置國人退休準備平台」，包括設計高齡友善UI、透過AI平台主動推薦合適的退休投資保障保單與健康規劃方案，在台灣面對超高齡社會的情況下，積極回應用戶需求。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「金融創新是全球趨勢，尤其AI的發展也讓保險業打破傳統金融業的框架，重新思考如何從風險管理、客戶服務到商品設計，為消費者帶來更好的服務與產品。我們很高興讓這活動成為推動人才培育的平台，讓青年學子不僅能掌握技術，更提出了兼具創意、實用與社會價值的解方。」

擔任本屆評審的數位發展部數位產業署副署長陳慧敏亦指出：「面對AI帶來的產業變革，數位發展部數位產業署積極協助業界培育跨領域AI人才，近期即有AI實戰人才養成計畫及數位青年T大使計畫，從應屆畢業到畢業後三年內都歡迎來參與。我們結合產業出題、業師帶領實作解題，期望為產業注入創新動能，協助台灣掌握新興科技先機。很高興看到保誠人壽以企業力量持續挹注人才與資源支持青年，成為推動台灣數位轉型與創新生態的關鍵力量。」

本屆總獎金高達七十萬，致力拉升產業的創新思維，今年獲勝的得獎者，皆成功把AI結合至保誠人壽商品及服務的定位，其中青年組由CardTie團隊－「打造AI資料驅動的個性化保險體驗方案」獲頒首獎「創新未來獎」，方案的主要特色透過AI智能推薦技術，提升業務員的開發效率，並透過數據分析為消費者推薦最合適的保單，進而提升轉單率。團隊在獲獎後表示：「在黑客松及決選的過程當中獲得評審及保險業界內的業務員真實回饋、用戶的聲音讓提案的內容也能得到市場需求上的驗證。此外，保誠創新智造所提供了競賽獎金，對於團隊未來在創業的路上也有很大的支撐及支持。」

學生組首獎「創新未來獎」則由國立臺灣大學健康數據拓析統計研究所「問天問地問保單」團隊－「保險聽你說方案」獲頒，團隊提案的「智保通」利用大型語言模型，快速回應保戶對保單條款、給付細節等問題，強調資訊的準確性與公正性，提升客服效率並強化信任，同時希望藉由AI語音助理功能，讓各年齡層及身心障礙人士靠語音的方式與客服人員直接溝通。團隊特別感謝保誠人壽提供內部員工以及業界教練專業支援，在過程中所提供的回饋讓團隊在專案發想及簡報調整都有很大的幫助。

「保誠創新智造所」自2021年至今已邁入第四屆，累計徵件229件，培育孵化團隊超過24組，超過500小時的黑客松與輔導活動、年年加碼獎金、擴充產官學界資源，持續培育人才深耕金融保險創新領域。未來保誠人壽將持續對內激發創新能量，對外攜手跨界人才，推動保險數位創新轉型，為客戶提供簡單且容易取得的保險商品與服務，成為各世代值得信賴的人生夥伴。