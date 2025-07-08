北富銀「福科分行」新開幕 進駐中科提供多元金融服務

台北富邦銀行持續拓展在地金融服務版圖，於台中市西屯區新設立「福科分行」，8日正式開幕，期望透過深耕中科特區生活圈，為在地居民與企業提供即時、便捷且多元的金融服務，強化區域金融支援能量。

「福科分行」座落於福科路沿線，該路段為中科特區生活圈主要幹道之一。自2023年8月特五號道路通車後，海線地區前往西屯與中科交通動線大幅優化，吸引大量中科就業人口移入，並帶動沿線購屋熱潮與消費力道提升，區域商圈蓬勃發展，展現強勁的財管開發潛力。

北富銀表示，福科分行的設立不僅能強化地區金融服務能力，拓展北富銀在地經營布局，更能整合富邦集團資源，提供財富管理、企業金融、數位金融等多元服務，協助在地居民與企業掌握理財契機，與中科特區共同迎接成長。

為慶祝福科分行開幕，北富銀推出一系列回饋活動，即日起至8月31日止，凡至福科分行新開立之客戶臨櫃以其他金融機構匯入之新資金承作定存，可享台外幣優惠定存利率。完成保單健診並於分行承作新分期繳保單者，還可獲得微電腦涼廈扇一台，讓客戶清涼一夏。贈品數量有限，送完為止，歡迎有金融需求的民眾不妨把握機會。

秉持「以客為尊」的服務理念，北富銀將持續傾聽在地需求，靈活回應區域發展脈動，致力提供貼近生活的金融服務，與客戶一同成長、共創價值。未來，福科分行將積極參與在地活動，深化與社區的連結，成為中科生活圈中值得信賴的金融夥伴，陪伴客戶邁向更豐盛的富足人生。