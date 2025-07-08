快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

關注美關稅緩徵期限 永豐金證複委託智慧單好幫手

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2025年全球股市震盪劇烈，投資人除持續聚焦美股大盤與AI題材外，近期投資人對於槓桿、反向ETF以及黃金相關ETF的詢問度也增加。地緣政治的緊張態勢與川普關稅風暴，顯著拉抬投資人避險意識，積極調整資產配置分散風險，以利彈性面對全球政經情勢變化。

永豐金證券指出，今年前五月國內複委託交易年增率達25%，當中永豐金證券維持兩位數正成長，保持在複委託業務前段班地位。海外交易市場中，美股連三年占比逾七成，仍為投資人投資海外的主流。

市場關注美國總統川普全球對等關稅動向。永豐金證券認為美國聯準會（Fed）提前降息機率不高，目前9月降息為市場共識，加上川普關稅政策對美國財政赤字問題有所緩解，以及利差空間，都有助投資人增持美元意願。根據媒體報導，央行今年第2季理監事會，針對美國總統川普時代對美元影響，也認為美國經濟及金融市場規模冠全球，當前並沒有其他貨幣可以取代美元的地位。

受美國總統川普高頻次上演政策髮夾彎，及地緣政治波動，今年上半年市場樂觀及恐慌情緒反覆出現，全球股市震盪宛若跳樓機，許多投資人一覺醒來發現美股風雲變色，後悔沒熬夜捕捉美股即時動態。

永豐金證券持續提供客戶最佳金融服務，實現「金融賦能、行動永豐」使命。「大戶投APP」提供多種美股智慧單（觸價單、長效單、分時策略單、分量策略單、限定開盤、限定收盤）功能，滿足各種交易需求。快速完成設定後，買進與賣出最多可選擇3個月內長效交易，如搭配「觸價單」設定交易條件，最多3個月內，市場達到想投資的價格即可觸發下單委託，輕鬆告別熬夜盯盤，為交易首選工具。

另外，「分時策略單」與「分量策略單」可以讓中實戶與大戶避免一次性下單。設定完「分時策略單」，系統將以接近均速方式交易，等同分拆多筆小訂單，投資人以更穩定價格完成交易；「分量策略單」以該股票歷史成交分布預測當日模型，根據當日市場量變化，拆分多筆小訂單，投資人可以更貼近當日成交量加權平均價格完成交易。此外，美股投資人也可以選擇用開盤或收盤價格完成交易。

美國聯準會 美股

延伸閱讀

川普批馬斯克創黨荒謬 爆他曾想安插民主黨金主掌NASA

業務出售倒數 TikTok擬推美國版新App

川普的500萬「金卡簽證」 未立法難實現

川普14國關稅開獎 劍指「洗產地」國家…謝金河揭關鍵：台灣沒翻臉破局的空間

相關新聞

日圓重貶創二周新低 匯價0.2022再創史上新低紀錄

美國宣布日本關稅稅率25%，引發日圓重貶，盤中兌美元匯價最低破146.44，創下近二周來新低價位，台幣匯價雖然一開盤也因...

遠東銀行ESG實踐獲肯定 榮獲兩大獎

遠東銀行（2845）致力永續實踐及金融創新，一舉榮獲《亞洲銀行及財金》雜誌（Asian Banking & Financ...

高雄銀行、中山大學國金學院簽約合作 攜手培育國際金融人才

高雄銀（2836）7日上午與國立中山大學國際金融研究學院（國金學院）辦理「國際金融研究學院計畫合約」合作簽署儀式，自20...

「保誠創新智造所」徵件創新高 7組獲獎團隊出爐

第四屆「保誠創新智造所」正式落幕，今年共收到來自全台近百件提案，刷新歷屆徵件紀錄；初選入圍的18組團隊經歷兩階段黑客...

渣打銀：未來12個月Fed可能降息3碼 8月1日前關稅都可以再談

渣打銀行8日舉行「2025下半年全球市場投資展望」記者會， 渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示， 未來12個月F...

愛車遇風災不幸泡水 產險業者提醒千萬別作這件事

此次受颱風及其外圍環流影響，中南部縣市降下大豪雨導致積淹水狀況嚴重，新安東京海上產險提醒保戶，若愛車不幸泡水，切記千萬不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。