渣打銀：未來12個月Fed可能降息3碼 8月1日前關稅都可以再談

渣打銀行8日舉行「2025下半年全球市場投資展望」記者會， 渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示， 未來12個月Fed可能降息3碼 ，8月1日前關稅都可以再談。

劉家豪表示，各國央行維持鴿派基調，美國聯準會可能在下半年重新啟動降息，預期九月降息機率最高，下半年可能會有兩碼降息空間，未來12個月可能降息3碼。

劉家豪表示，川普給日本等國的貿易協議信中提到，關稅稅率還可調整，稅率可上可下，日本25%的稅率雖已決定但仍可談判。換言之，8月1日前所有貿易相關事宜都可談，此稅率彈性不僅限於日本。由此可嗅出，美國想繼續和各國進行談判。

進入下半年，全球經濟動能可能有所下滑，但對於衰退的擔憂減少。美國經濟動能可能維持軟著陸，減稅和支出法案提供支撐。評估關稅對經濟的衝擊有二：一、對美國成本拉升，二、美國物價上漲造成需求的下滑。