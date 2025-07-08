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愛車遇風災不幸泡水 產險業者提醒千萬別作這件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
愛車遇風災不幸泡水 新安東京海上產險提醒千萬別試圖發動車子避免損害更嚴重。圖／新安東京海上產險提供
愛車遇風災不幸泡水 新安東京海上產險提醒千萬別試圖發動車子避免損害更嚴重。圖／新安東京海上產險提供

此次受颱風及其外圍環流影響，中南部縣市降下大豪雨導致積淹水狀況嚴重，新安東京海上產險提醒保戶，若愛車不幸泡水，切記千萬不要試圖發動車子避免損害更嚴重，第一時間先拍照，再請拖吊車送至維修廠檢查，如有投保「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，可透過線上「車險理賠服務平台」先行上傳車籍、駕駛人等相關理賠文件資料，將有助加速理賠案件處理時效。

丹娜絲颱風雖已遠離，但中南部受外圍環流影響仍持續出現豪雨及淹水災情。新安東京海上產險除了成立「風災應變小組」總動員全台服務據點與理賠團隊提供「快速理賠」服務之外，也特別提醒避免發生最常見的失誤。

若住家因颱風導致發生淹水事故，新安東京海上產險也說明，因部分住宅火險的主險皆已自動附加「住宅颱風及洪水災害補償保險」，如事前已投保亦可備妥相關文件申請理賠。另外也提醒已安排出國旅遊的民眾，務必隨時留意航空公司的異動通知，若搭機前班機受颱風影響被延誤達4小時以上或取消等，亦可透過新安東京海上產險線上「旅遊不便險理賠申報平台」，手機上傳相關資料，系統自動帶入保單資料，還可減少手寫錯誤。

丹娜絲颱風 東京 淹水

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